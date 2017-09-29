Kabil’de intihar saldırısı

Kabil, 29 Eylül, (DHA)- Kabil’de bir camiinin yakınında intihar bombacısı kendini havaya uçurdu. Patlamada en az 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Afganistan’ın başkenti Kabil’in Kuzeyinde Hüseyni Camii ’si yakınında Cuma namazı esnasında, camiye yaklaşık 100 metre uzaklıkta koyun sürüsünün arasında yürüyen intihar bombacısı kendini havaya uçurdu. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 6’sı çocuk 33 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bilgisi gelirken, yaralılardan altısının hayatını kaybettiği kaydedildi. Taliban saldırıyı kendilerinin yapmadığını açıkladı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.