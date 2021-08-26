Kabil'de üst üste patlamalar | "En az 60 kişi öldü, 140 kişi yaralandı"

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede üst üste patlamalar meydana geldi. BBC'ye konuşan bir yetkili patlamalarda en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin yaralandığını söyledi. Associated Press ajansı, patlamalarda en az 12 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Reuters ajansı, IŞİD'in Kabil'deki saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Kabil Havaalanı bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Pentagon Sözcüsü John Kirby de patlamaları doğrularken, "Kabil Havalimanı dışında bir patlama olduğunu doğrulayabiliyoruz. Kayıplar şu ana kadar net değil. Ayrıntıları mümkün olduğunda paylaşacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi. BBC'ye konuşan bir sağlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Kabil Havalimanı'ndaki patlamalarda en az 60 kişi öldü, 140 kişi yaralandı. Kabil'deki İlk Yardım Hastanesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların olduğu yaralıların gelmeye devam ettiği bildirildi. Reuters: IŞİD üstlendi Reuters haber ajansı, IŞİD'in Kabil'deki saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini söylemişti.

AP: En az 12 Amerikan askeri öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında düzenlenen terör saldırısında ABD ordusundan 11 deniz piyadesi ile 1 ordu sıhhiyecisi olmak üzere toplam 12 Amerikan askerinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bugün düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren ABD'li askerlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yetkililer, hayatını kaybeden askerlerden 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğunu kaydetti.

"Terör saldırısı uyarısı" yapılmıştı

NATO müttefikleri, Kabil Havaalanında 'IŞİD saldırısı' uyarısı yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Afganistan'la ilgili yeni güvenlik uyarısında, bölgede bulunan herkese "hemen uzaklaşarak güvenli bir bölgeye geçme ve bir sonraki öneriye kadar orada bekleme" tavsiyesinde bulunulmuştu.

Afganistan uyarısında, havalimanında ve çevresinde "yüksek terör saldırısı tehdidi" olduğu ve yoldaki silahlı güçlerin yabancılara yönelik eylemlerinden dolayı "karayoluyla havalimanına gidişlerin aşırı derecede tehlikeli olduğu" duyurulmuştu.

Bu uyarıdan birkaç saat sonra ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nden benzer bir uyarı gelmişti.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, havalimanındaki üç kapıda bulunan vatandaşlarının hızla uzaklaşması, havalimanına gitmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarının da buradan uzak durması uyarısında bulunmuştu. Açıklamaların ardından dört ülke Kabil Havalimanı'ndan tahliye uçuşlarını durdurdu. Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son verdi.

Taliban "Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine izin vermeyeceğiz" demişti

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları da havalimanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu.