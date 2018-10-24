Jüristokrasi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Danıştay Sempozyumu'nda 'jüristokrasi' kelimesini kullandı.

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Peki jüristokrakrasi nedir?

Jüristokrakrasi, yargıçlar yönetimi anlamına gelir. Demokrasinin aksine, yargıçların oligarşik bir yönetim oluşturmasını tanımlar ve eleştirel bir anlam taşır.



Halkın iradesi ne olursa olsun yüksek yargı organlarının başında bulunan kişilerin siyasi görüşlerinin dışında kanun yapılamaması veya bu şekilde yapılan kanunların geçerliliğinin kaldırılması yoluyla etkisini gösterir.

Olgunlaşmamış, oturmamış demokrasilerde sıkça görülen 'jüristokrasi'de yargı kurumunun başında bulunan kimselerin yorum kabiliyetleri, şahsi içtihatları ön plana çıkar ve yargıçların öznel yorumları ile şekillenen yasalar ile ülke yönetilmeye çalışılır. Jüristokrasi halka hesap vermez, siyaseten sorumsuzdur



Yargının siyasallaşması sonucu oluşur. yüksek yargı makamlarına hakim olan siyasi ideolojinin farklı görüşlerden yargıçların hukuki yeterlikleri olsa bile o makamlara gelmesini engellemesi yoluyla varlığını sürdürür.