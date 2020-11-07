Johnny Depp'ten The Sun davasını kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar filmindeki rolünü bırakması istendi

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Johnny Depp, Warner Bros'un talebiyle Harry Potter evreninde geçen ve orijinal hikayenin yıllar öncesini konu alan Fantastik Canavarlar serisinden ayrıldığını duyurdu.

Kendisi hakkında eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla 'eşini döven' ifadelerini kullanan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybettikten günler sonra Instagram üzerinden açıklamalarda bulunan Depp, "Warner Bros'un Fantastik Canavarlar serisindeki Grindelwald rolünden istifa etmemi talep ettiğini ve benim de bunu kabul ettiğimi bildirmek isterim" yazdı.

Depp, kendisi hakkındaki iddiaların gerçek olmadığını ve mücadeleye devam edeceğini söylerken, "Hayatımı ve kariyerimi belirleyecek an bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Warner Bros'tan yapılan açıklamada Grindelwald karakterini canlandırması için yeni bir aktör bulunacağı doğrulandı.