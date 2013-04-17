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CHP’li Türmen: Fazıl Say, muhalifler için kurulan yeni ceza sisteminin kurbanıdır

Fazıl Say'ın 10 aylık hapis cezasına çarptırılmasını kınayan CHP'li Rıza Türmen, 'Muhalif bir sanatçı, Hükümeti eleştirir' dedi

17 Nisan 2013 21:07

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, hükmün açıklanmasının sonraya bırakılmasının Fazıl Say üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi durduğunu, sanatçının hüküm olmadığı için Yargıtay'a başvuramayacağını, temyize gidemeyeceğine dikkat çekti.  Kararı veren yargıca Say’ın CD’sini göndereceğini söyledi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, 10 aylık hapis cezasına çarptırılan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’la ilgili basın toplantısını, Mozart’ın ‘Türk Marşı’nı yorumladığı CD’yi dinleterek düzenledi.  Toplantı boyunca Say’ın eserleri çaldı. Say'ın muhalif bir sanatçı olduğunu, hükümeti eleştirdiğini, bunun da Türkiye'de suç olması için yeterli bir unsur olduğunu söyleyen Türmen, “Muhalif bir sanatçı, Hükümeti eleştirir. Bu, Türkiye'de suç olması için yeterlidir. Muhalifler daha çabuk, kolay cezalandırılır ama muhakkak cezalandırılır. Say, muhalifler için kurulan yeni ceza sisteminin kurbanıdır'' diye konuştu.  Türmen, Say'a mahkumiyet kararı veren yargıca, ''Belki verdiği hükümden pişmanlık duyar'' sözleriyle sanatçının CD'sini göndereceğini söyledi.

 

‘Dünya böyle sanatçılarını pamuklara sararak koruyor’

 

“'Ne kadar güzel çaldığını görüyorsunuz, 10 ay hapse mahkum oldu, bu ceza uygulanırsa bu sesleri dinleyemeyeceksiniz, mahrum kalacaksınız'' diyen Türmen, Say'ın, dünyada yaşayan en büyük piyanistlerden biri olduğunu söyledi.  Say'ın konserlerini Fransa'da, İsviçre'de dinlediğini anlatan Türmen, ''Son nota çalındığında, millet ayağa fırlıyor. Korkunç tezahürat yapılıyor, tekrar tekrar çaldırılıyor. İsviçre ve Fransa'da, ‘Kara Toprağı’ çalarken ağlayan Fransızlar gördüm. Dünyada bu sesleri çıkaran insan sayısı çok az. Türkiye'nin ise uluslararası alana kazandırdığı insan sayısı bir elin parmağı kadar az. Buna karşı Türkiye, 10 ay hapse mahkum ediyor. Ülkeler bu kadar önemli sanatçılarını pamuklara sararak koruyor.  Biz cezaevlerine göndermeye çalışıyoruz” dedi.  Türmen, AİHM içtihatlarına uygun bir karar değil olmadığını çeşitli davalardan örnek  vererek anlattı.,

 

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