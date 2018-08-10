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Spor

Jeopark Kula'da teknik ekip hazır

Hikmet SEPET / KULA, (DHA) Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Jeopark Kula Belediyespor, antrenörlük görevine getirilen Polonyalı Mariusz Sordyl'in teknik ekibini belirledi

10 Ağustos 2018 18:05

Hikmet SEPET / KULA, (DHA)

Voleybol Efeler Ligi\'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Jeopark Kula Belediyespor, antrenörlük görevine getirilen Polonyalı Mariusz Sordyl\'in teknik ekibini belirledi. 
Tecrübeli antrenörün ekibine geçtiğimiz sezon teknik ekipte çalışan yardımcı antrenör İsmail Özdemir, istatistikçi Mahircan Otlu\'nun yanı sıra Sevil Sporeli ve Yunus Şahin oldu. Başkan Vedat Yılmaz, yeni sezonda yeni hedeflerle Kula\'yı yine en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti. 
 

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