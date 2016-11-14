Japonya'da büyüme beklentileri aştı

Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 2,2 oranında büyüdü.

Ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYİH) da aynı şekilde yüzde 0,5 oranında arttı.

Temmuz-Eylül dönemine ait bu verilerde, ihracatın beklenenden fazla artmasının payı büyük.

Japon ekonomisindeki beklenmedik büyüme, Başbakan Shinzo Abe'nin "Abenomics" olarak adlandırılan ekonomi politikaları adına önemli bir gelişme.

Emlak milyarderi Doland Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesinin ardından, Japon Yeni'nin Amerikan Doları'na karşı değer kaybetmesi de ihracat adına önemli bir faktör olarak görülüyor.

Ancak Japon iş dünyası, Trump'ın uluslararası ticaret karşıtı söylemleri nedeniyle kaygılı.

Japonya ayrıca iç tüketimi artırmak adına hala önemli sorunlar yaşıyor.

Japan Macro Advisers'ın başekonomisti Takuji Okubo, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tüketim çok fazla kendini göstermiyor, sermaye harcamalarında da bir gelişme yok, bu yüzden Japonya çok fazla dışarıya yaslanıyor" dedi.

Natixis Japan Securities'ten ekonomist Kohei Iwahara'ya göre, 2016'nın son üç ayında büyüme yavaşlayabilir.

Abe'nin ekonomiyi canlandırmak adına attığı son adım, kabinenin Ağustos ayında onayladığı 28 trilyon yen (275 milyar dolar) değerindeki ekonomik teşvik paketi olmuştu.

Ekonomistler ise bu paketin içeriği ve kapsamından çok memnun kalmadı.

Japonya Merkez Bankası'nın geçen ay yüzde 2'lik enflasyon hedefini Mart 2019'a ertelemesi ise ekonomik iyileşme adına soru işaretleri doğurmuştu.