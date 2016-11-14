T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Japonya'da büyüme beklentileri aştı

Ülke ekonomisi son çeyrekte ihracat önderliğinde beklentilerin üzerinde yüzde 2,2 oranında büyüdü. Ancak iç tüketimin hızlandırılamaması ekonomik iyileşmeye yönelik soru işaretleri yaratıyor.

14 Kasım 2016 17:02

Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 2,2 oranında büyüdü.

Ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılası (GSYİH) da aynı şekilde yüzde 0,5 oranında arttı.

Temmuz-Eylül dönemine ait bu verilerde, ihracatın beklenenden fazla artmasının payı büyük.

Japon ekonomisindeki beklenmedik büyüme, Başbakan Shinzo Abe'nin "Abenomics" olarak adlandırılan ekonomi politikaları adına önemli bir gelişme.

Emlak milyarderi Doland Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesinin ardından, Japon Yeni'nin Amerikan Doları'na karşı değer kaybetmesi de ihracat adına önemli bir faktör olarak görülüyor.

Ancak Japon iş dünyası, Trump'ın uluslararası ticaret karşıtı söylemleri nedeniyle kaygılı.

Japonya ayrıca iç tüketimi artırmak adına hala önemli sorunlar yaşıyor.

Japan Macro Advisers'ın başekonomisti Takuji Okubo, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tüketim çok fazla kendini göstermiyor, sermaye harcamalarında da bir gelişme yok, bu yüzden Japonya çok fazla dışarıya yaslanıyor" dedi.

Natixis Japan Securities'ten ekonomist Kohei Iwahara'ya göre, 2016'nın son üç ayında büyüme yavaşlayabilir.

Abe'nin ekonomiyi canlandırmak adına attığı son adım, kabinenin Ağustos ayında onayladığı 28 trilyon yen (275 milyar dolar) değerindeki ekonomik teşvik paketi olmuştu.

Ekonomistler ise bu paketin içeriği ve kapsamından çok memnun kalmadı.

Japonya Merkez Bankası'nın geçen ay yüzde 2'lik enflasyon hedefini Mart 2019'a ertelemesi ise ekonomik iyileşme adına soru işaretleri doğurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AncakBaşbakan Shinzo AbeDoland Trump ABDJapon Yeni Amerikan DolarıJaponTrumpMacro AdvisersTakuji Okubo BBCJaponyaJapan SecuritiesKohei IwaharaAğustosMerkez BankasıMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24