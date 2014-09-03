Japon kabinesinde 'kadın revizyonu'

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, reform iradesini sergilemek amacıyla 18 bakanlıktan
5'ini kadınlara teslim etti. "Kadınlar, Japonya'nın şimdiye dek kullanmadığı bir
kaynaktır" diyen Başbakan, 2020 yılına kadar Japonya'daki yönetici pozisyonlarının
yüzde 30'unu kadınlara devretmeyi hedefliyor. Bu oran halen yüzde 11 dolayında
seyrediyor. Şinzo Abe, özel sektörün de kadın yöneticilere daha fazla görev vermesini
istiyor.
Revizyonla birlikte işbaşına gelen kadın siyasetçilerin en tanınmışı 40 yaşındaki Yuko
Obuchi. Eski başbakanlardan Keizo Obuchi'nin kızı Yuko Obuchi, ticaret, ekonomi ve
sanayiden sorumlu olacak. 58 yaşındaki Midori Matsushima adalet, 43 yaşındaki
Haruko Arimura kadın bakanlığına getirildi.
Kilit bakanlar oynamadı
Şinzo Abe "kilit bakanlıklar" olarak anılan pozisyonlarda değişikliğe gitmedi. Dışişleri
Bakanı Fumio Kishida, Maliye Bakanı Taro Aso ve Kabineden Sorumlu Devlet Bakanı
Yoshihide Suga yerlerini korumaya devam etti.
Siyasi gözlemciler Şinzo Abe'nin kabine değişikliğinin iktidardaki Liberal Demokrat
Parti (LDP) bünyesinde bir güç gösterisi olarak da değerlendirilebileceğine işaret
ediyor. Uzmanlara göre Japonya'da yaşlıların artışıyla birlikte gündeme gelen
demografik değişim de şimdiye kadar göz ardı edilen kadın faktörünün giderek daha
fazla dikkate alınacağını ortaya koyuyor.