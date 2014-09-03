Japon kabinesinde 'kadın revizyonu'

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, reform iradesini sergilemek amacıyla 18 bakanlıktan

5'ini kadınlara teslim etti. "Kadınlar, Japonya'nın şimdiye dek kullanmadığı bir

kaynaktır" diyen Başbakan, 2020 yılına kadar Japonya'daki yönetici pozisyonlarının

yüzde 30'unu kadınlara devretmeyi hedefliyor. Bu oran halen yüzde 11 dolayında

seyrediyor. Şinzo Abe, özel sektörün de kadın yöneticilere daha fazla görev vermesini

istiyor.

Revizyonla birlikte işbaşına gelen kadın siyasetçilerin en tanınmışı 40 yaşındaki Yuko

Obuchi. Eski başbakanlardan Keizo Obuchi'nin kızı Yuko Obuchi, ticaret, ekonomi ve

sanayiden sorumlu olacak. 58 yaşındaki Midori Matsushima adalet, 43 yaşındaki

Haruko Arimura kadın bakanlığına getirildi.



Kilit bakanlar oynamadı

Şinzo Abe "kilit bakanlıklar" olarak anılan pozisyonlarda değişikliğe gitmedi. Dışişleri

Bakanı Fumio Kishida, Maliye Bakanı Taro Aso ve Kabineden Sorumlu Devlet Bakanı

Yoshihide Suga yerlerini korumaya devam etti.

Siyasi gözlemciler Şinzo Abe'nin kabine değişikliğinin iktidardaki Liberal Demokrat

Parti (LDP) bünyesinde bir güç gösterisi olarak da değerlendirilebileceğine işaret

ediyor. Uzmanlara göre Japonya'da yaşlıların artışıyla birlikte gündeme gelen

demografik değişim de şimdiye kadar göz ardı edilen kadın faktörünün giderek daha

fazla dikkate alınacağını ortaya koyuyor.