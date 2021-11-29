Jandarma Genel Komutanlığı'nın 233 milyon TL'lik elektrik ihalesini, Cengiz, Eksim ve Limak bölüştü

Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği elektrik enerjisi ihalesinin 131 milyon 55 bin TL’lik en büyük dilimini Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi aldı. İhalenin 91 milyon 141 bin TL’lik kısmını Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik Şirketi ve 11 milyon TL’lik kısmını ise Limak Holding’e bağlı Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin aldığı açıklandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Eylül tarihinde 2022 yılı için “serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı” ihalesi düzenledi. Ülke genelindeki kışlaların ve il, ilçe komutanlık binalarının elektrik ihtiyacı için düzenlenen ihalenin tam 131 milyon 55 bin TL’lik en büyük dilimini Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi aldı. İhalenin 91 milyon 141 bin TL’lik kısmını Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik Şirketi ve 11 milyon TL’lik kısmını ise Limak Holding’e bağlı Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin aldığı açıklandı.

“Erdoğan’ın prensi”

Birgün'ün haberine göre, ihaleden 91 milyon TL’lik kısmını alan Dicle Elektrik Şirketi, İsmail Fahreddin Tivnikli ve Abdullah Tivnikli tarafından kurulan Eksim Holding’e bağlı. Holdingin şu an yönetim kurulu başkanı, Abdullah Tivnikli’nin oğlu Ebubekir Tivnikli. 2018 yılında yaşamını yitiren holding kurucularından Abdullah Tivnikli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkileri olduğu biliniyordu. “Erdoğan’ın prensi” ve “Becerikli Abdullah” isimleriyle tanınan Abdullah Tivnikli’nin adı 17-25 Aralık operasyonlarında da geçiyordu. O dönem mallarına el konulma kararı çıkarılan isimlerden biri olan Tivnikli hakkında aynı zamanda yakalama kararı da verilmişti.

AKP’yle yakın ilişki içinde olan Tivnikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kızına da burs vermesiyle gündeme gelmişti. Türk Telekom’dan enerji sektörüne, inşaattan yatırıma kadar birçok alanda iş yapan Tivnikli’nin, Meclis’te görüşülen bir yasayı, AKP’li bir ismi arayarak değiştirttiği iddia edilmişti.