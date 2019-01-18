Jandarma, Beyaz Cennet'te kuş uçurtmuyor

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da jandarma ekipleri, kış turizminin önemli merkezlerinden \'Beyaz Cennet\' Uludağ\'da, sömestir tatili öncesi güvenlik önlemlerini artırdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sömestir tatilinde binlerce tatilciyi ağırlayacak olan Uludağ\'da, güvenlik önlemlerini artırdı. Uludağ\'da 9 trafik, 2 arama kurtarma, 1 özel harekat ve 8 asayiş timinden oluşan 120 jandarma personeli, 24 saat görev yapıyor. Jandarma ekipleri, bomba arama, narkotik ve iz takip köpeklerinin yanı sıra trafik, asayiş, mobil karakol ve arama kurtarma araçları, mobil plaka tanıma sistemi, drone, skyranger (termal özellikli insansız hava aracı) gibi son teknoloji ürünü teçhizat ve araçlarla Uludağ\'da kuş uçurtmuyor.

Bursa-Uludağ yolu üzerinde bulunan Yiğitali Jandarma Karakolun\'da kış lastiği ve zincir uygulaması yapılıyor. Uludağ Milli Parklar gişelerinde ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor, alkol ve araç muayene uygulamaları gerçekleştiriliyor. Oteller Bölgesi\'ne zincirsiz araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Beyaz Cennet\'in farklı bölgelerinde ve gişelerde, Jandarma Özel Harekat ekipleri nöbet tutuyor. Narkotik madde ve bomba arama köpekleri, durdurulan otomobillerde arama yapıyor.

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