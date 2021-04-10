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Spor

Jahovic yıldızlaştı, Göztepe kazandı

10 Nisan 2021 15:57

Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi konuk etti. İzmir temsilcisi karşılaşmayı golcü oyuncusu Adis Jahovic'in 'hat-trick'i ile 3-2 kazandı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Göztepe'yi ağırladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Göztepe, Makedon forveti Adis Jahovic'in 30, 38 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-2 kazanmayı bildi.

Öte yandan ev sahibi Hatayspor'un 64 ve 90. dakikalarda Mame Diouf ile bulduğu goller puan almaya yetmedi.

Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Göztepe, maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Ligdeki 11. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 49 puanla 7. sırada kaldı.

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