İznik'te, tarihi mekanların kapalı olmasına tepki

Enver Fatih TIKIR - Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın, tarihi milattan önceki yıllara dayanan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ilçesi İznik\'te, pek çok tarihi mekan ve yapının, kazı ve tadilat gibi nedenlerle yıllardır ziyarete kapalı olması tepki çekiyor. İznik Müzesi, İznik Çini Fırınları, Elbeyli Yer Altı Mezarları, Süleyman Paşa Medresesi gibi tarihi alanlarla birlikte uzun süredir kapalı olan Antik Roma Tiyatrosu\'nun girişine, \'Dikkat, köpek var. İçeri girmek tehlikeli ve yasaktır\' tabelası asılması ise dikkat çekti.

Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316’da kurulan İznik, tarihi boyunca Bithynia başkentliği yapıp Roma\'nın kritik şehirlerinden oldu. 1075 yılında ilk kez Türklerin eline geçen Selçuklu devletine de başkentlik yaptı. İznik, son olarak Sultan Orhan Bey tarafından 1331\'de fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Üzerinde yaşayan her toplumdan kültür mirası tarihi yapıları ve eserleri bünyesinde barındıran İznik\'teki bu yapıların ziyarete kapalı olması ise tepki çekti. Uzun yıllardır kapalı olan Antik Roma Tiyatrosu, İznik Müzesi, Bazilika, Tarihi Çini Fırınları, Elbeyli Yeraltı Mezarları, Süleyman Paşa Medresesi ve Orhan Hamamı dikenli teller, çitler ve güvenlik kameralarıyla korunuyor. Tarihi Antik Roma Tiyatrosu ise 30 yıldır süren kazı çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılırken, caydırıcı önlem olarak içeride köpek olmamasına rağmen çitlerde \'Dikkat! Köpek var\' uyarı tabelası yer alıyor.

\'GEZİLEBİLECEK YER YOK\'

İznik\'te ziyaretçilerin gezebilecek hiçbir yer bulamadığını söyleyen İznik Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, \"Ayasofya Kilisesi\'nin camiye çevrilmesinden sonra kanaatimce İznik turizmi büyük yara almıştır. İznik’te turizme katkı sağlanmak isteniyorsa tarihe mal olmuş yapılar turizme açılmalıdır. Bugün İznik’i ziyarete gelenlerin gezebileceği hiçbir yer yok. Neden yok? Ya tamiratta ya da giriş yasak. Bugün tiyatroda kazı var. Yıllardır kazı yapılıyor. Kazı yapılan yer ziyarete kapatılmamalı. Örneğin Efes ziyarete açıktır ama Efes’te 125 yıldır kazı vardır. Bir gün bile ziyarete kapatılmamıştır. Kazı yapılan yer korumaya alınır, onun dışı açık tutulur. İznik’te neden böyle anlamak mümkün değil\" dedi.

Turizmin İznik istihdamı için de kritik önem taşıdığını söyleyen Sevil, \"Turizm İznik için büyük potansiyel. Buna önem verilirse İznik’te hiçbir genç başka yerde iş aramayacaktır. İznik turizmi İznikliler için yeterlidir\" diye konuştu.

\'TURİST SAYISINDA YÜZDE 80 AZALMA VAR\'

İznik\'te 20 yıldır işletmecilik yapan Bekir Uslu ise yaptığı açıklamada gelen turistlerin İznik\'ten mutsuz ayrıldığını söyledi. Uslu, \"Buraya gelen insanlar, gezip göremeden geri dönüyor. 2014 yılında sahilde Bazilika bulundu. Dünyanın en iyi 10 buluşu arasında gösterilmişti. Ondan sonra hiç açılmadı. Hala çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında Roma tiyatroları var, 30 yıldır o da kapalı. Turistlerin ne kadar ziyaret edeceği yer varsa hepsi kapalı şu an. İznik tarihi kent diyoruz. Televizyonlarda yayınlanıyor ama, gelenler üzgün bir şekilde geri dönüyorlar. Bütün tarihi yerler çitle çevrilmiş ve öylece bırakılmış. Ne insan girebiliyor ne haber alınıyor ne de bilgi alınabiliyor. Gelen insanların çoğu şikayetçi. Görmek, gezmek istediğimiz yer burası değil diyorlar. İşlerimiz oldukça azaldı. Sebep, buraya gelen insanların az olması. Çünkü gelen insanlar memnun ayrılmıyorlar. İznik’e gelen turist sayısında yüzde 70-80 azalma var\" dedi.



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