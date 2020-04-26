İzmit Belediyesi esnafa siper maske dağıtacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kurduğu dikimevinde Koronavirüs'e karşı üretilen siperliklerden esnafa da dağıtım yapılacak.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kurduğu İzmit Belediyesi Dikimevinde sağlık ekipmanları üretim kapasitesini arttırıyor. Başkan Hürriyet dikimevinde çalışmaları büyük bir titizlikle takip ederken hem dikimevindeki gönüllü kadınların, hem belediye hizmet binasında görevli personelin ürettiği siper maskeler pazartesi gününden itibaren esnafa ücretsiz olarak dağıtılacak.

İlk etapta başta sağlık çalışanları olmak üzere Koronavirüs'le mücadele kapsamında çalışan personele dağıtılan siper maskeler, İzmit Belediyesi tarafından esnafa, taksi duraklarına ve kullanım alanlarına göre birçok vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak. (İHA)