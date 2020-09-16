İzmirli Ergin’in cezasını, Yozgatlı Ergin çekecek

Yozgatlı Ergin Darğın, isim benzerliği ve polisin yanlış kimlik tespiti nedeniyle hiç ilgisinin olmadığı bir kaçakçılık davasının tarafı haline geldi. Darğın, evine gelen tebligat sonucu hiç gitmediği İzmir’de yargılandığını öğrendi.

Hürriyet'ten ye alan habere göre, İzmir Emniyeti, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabağlar’daki bir adreste 11 Mart 2015’te arama yaptı, 179 paket kaçak sigara ele geçirdi. İşyeri sahibi Ergin Darğın hakkında tutanak tutan polisler, kaçak sigara satışı yapan Ergin Darğın’ın TC kimlik numarası yerine, hiç İzmir’de bulunmayan Yozgat Boğazlıyan’daki mal müdürlüğünde memur olarak çalışan bir başka Ergin Darğın’ın kimlik bilgilerini girdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin 27 Kasım 2019’da onama talepli tebliğname hazırladı. Başsavcılık, hazırladığı tebliğnameyi taraf olarak, davayla hiç ilgisi olmayan Yozgatlı Ergin Darğın’ın adresine tebliğ etti.

Yozgatlı Darğın gelen kaçakçılık suçundan yargılanıp ceza aldığını öğrendi. Darğın, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ifade verdi. “Yargılama sonucunda hakkımda hüküm kurulmuş ise de ben hayatımda hiçbir zaman İzmir iline dahi gitmedim. Kimliğimi de hiç kaybetmemiştim” dedi.

Yozgatlı Darğın'ın avukatı Şahin Polat 23 Şubat 2020’de dava dosyasının bulunduğu Yargıtay 7’nci Ceza Dairesi’ne başvuruda bulundu. Son sözü Yargıtay söyleyecek.