İzmir'den Fikret Orman'a tam destek

İZMİR, (DHA)

İzmir Beşiktaş Dernekleri Platformu, Beşiktaş\'ta 16 Eylül\'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Başkan Fikret Orman\'a destek verdi.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Başkanımız Fikret Orman\'a karşı bilinçli olarak yapılan haksız yorumları nefretle kınıyoruz. Büyük Beşiktaşımızın yıpratılmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz\" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

\"İzmir Beşiktaş Dernekleri Platformu olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden başkanımız Sayın Fikret Orman\'a karşı bilinçli olarak yapılan haksız yorumları nefretle kınıyoruz. Büyük Beşiktaşımızı yıpratmaya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Yapıcı eleştiri ve görüşlerin paylaşılma yerinin kongrelerimiz olduğu bilinciyle 16 Eylül\'de düzenlenecek olağanüstü kongremizde büyük Beşiktaş ailesi olarak değerli başkanımız Fikret Orman\'ın liderliğinde kenetlenmeyi arzu etmekteyiz. Beşiktaşımıza şerefi ve hakkı ile hizmet edenlere ve edecek olanlara daima teşekkür ettiğimizi siz değerli kamuoyuna duyuruyoruz.\"