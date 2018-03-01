İzmir'de 'Şehit Fethi Sekin Koşusu' (2)

ÖDÜLLER VERİLDİ

Sporcular, üzerinde \'Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu\' yazılı tişörtlerle koştu. Yarışmada Almanya’dan, Ayvalık’tan, Trakya’dan ve İzmir’in farklı illerinden sporcular ter döktü. Sporcular, yarışmanın başlangıç çizgisinde Türk bayrağı açtı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı, coşkulu geçen yarışmanın \'erkekler\' kategorisinde; birinci Bekirhan Kabadayı, ikinci Levent Ateş, üçüncü Selman Deniz oldu. \'Kadınlar\' kategorisinde ise Rahime Tekin birinciliği göğüslerken, Halime Karakoyun ikinci, Tülin Okyay ise üçüncü oldu. Yarışmada engelli sporcu olarak koşan \'60 üstü\' grubundaki Arif Özçağlayan ise herkesi duygulandırdı.

Dereceye giren sporculara ödülleri İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcı Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Metin, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Volkan Unutmaz ,Yaşar Üniversitesi adına SKS Şube Müdürü Barış Şeref, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu tarafından verildi.



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