İzmir'de sağanak balığı da vurdu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de etkili olan sağanak ve fırtına, balık fiyatlarını da vurdu. Bir hafta içinde hamsinin kilosu 25 TL’ye, barbun 70 TL’ye, çinekop 45 TL’ye, sardalya ise 15 TL’ye yükseldi. Balıkçılar satış yapamamaktan tüketici ise doya doya balık yiyememekten dertli.

İzmir’de geçen hafta sonu etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle küçük tekneler denize açılamadı, tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi. Türkiye’nin birçok yerinde fiyatı artan hamsi İzmir’de kilogramı 25 TL’den tezgaha geldi. Son bir hafta içinde barbunun kilosu 50 TL’den 70 TL’ye, İstanbul’dan getirilen çinekopun kilosu 30 TL’den 45 TL’ye, lüferin kilosu 75 TL’den 90 TL’ye sardalyanın kilosu ise 10 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Fiyatlar yükselirken, satışlar da azaldı. Balıkçılar satış yapamamaktan tüketici ise doya doya balık yiyememekten dertli.

İzmir’de küçük teknelerin 4 gündür açılamadığını dile getiren balıkçı Zafer Özcan, \"4 gündür sadece büyük tekneler açılabiliyor. Hamsi şu an İzmir’de ortalama 20- 25 TL’den satılıyor. Bazıları çok küçük hamsileri 15 TL’ye de satıyor ancak müşteri onları tercih etmiyor. Hamsi zaten bulunamıyor. Ben aslen Karadenizliyim, hamsi şu an Karadeniz’de de yok. Bunun dışında çipura, levrek, barbun mevsim normallerinin üzerinde fiyatla satılıyor. Kışın sadece hafta sonları iş yapabiliyoruz\" dedi.

\'FİYATLAR YÜKSELDİ, İŞLER DÜŞTÜ\'

Ege’da balık fiyatlarının son günlerde yaşanan fırtına nedeniyle arttığını söyleyen balıkçı Cemil Koldaş da \"Hamsiyi 20 TL’den satıyoruz. Barbun bir hafta içinde 50 TL’den 70 TL’ye, çinekop 30 TL’den 45 TL’ye, sardalya 10 TL’den 15 TL’ye, lüfer 75 TL’den 90 TL’ye yükseldi. Fiyatlar yükseldi işler de düştü. Fırtına çamur, bizi vurdu. Soğuk hava balıkçıları etkilemiyor ama teknelerin açılabilmesi için fırtına olmaması gerekiyor. Aynı zamanda aşırı avlanma da balıkları kaçırtıyor\" dedi.

Son bir haftadır bazı günler hiç balık gelmediğini dile getiren balıkçı Kemal Güleryüz ise, \"Hamsinin 14 kiloluk kasasını 200 TL’den alıyoruz. Sardalyanın kasasını ise 110 TL’den alıyoruz. Keşke fiyatlar daha ucuz olsa bizler de satmak isteriz. Şu an ne balıkçı kazanıyor ne satan kazanıyor\" dedi.



