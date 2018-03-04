İzmir'de mera ihalesine iptal talebi

İZMİR, (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bağlı İl Mera Komisyonu\'nun İzmir\'in Menemen, Foça ve Tire ilçelerindeki 22 mera alanını kiraya çıkarmasına hem CHP\'den hem de Tire\'deki mahalle muhtarlarından tepki geldi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, \"Yerli ve milli olmak bunu mu gerektiriyor?\" diye sorarken, muhtarlar da ihalenin iptali için İl Mera Komisyonu\'na dilekçeyle başvuruda bulundu.

İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, internet sitesinde küçük ve büyükbaş hayvancılık yapmak isteyenlerin, parselin bulunduğu yerleşim biriminde oturanlar ile bunların kurdukları kooperatif, birlik ve tüzel kişilere, mera alanlarının uygun görülecek proje ile kiralanacağını duyurdu. Buna göre, ihaleyi alan kişiler, 10 yıl boyunca mera vasfı taşıyan parseller üzerinde hak sahibi olacak. Ayrıca İl Mera Komisyonu, kira süresini 25 yılı geçmeme şartıyla 10 ve 5 yıllık dönemler halinde 2 kez uzatma hakkına da sahip olacak. Öte yandan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü de Ödemiş\'in Gölcük Mahallesi\'nde tarla fidanlık için ihale kararı aldı. Müdürlük, 5 bin 600 metrekare büyüklüğündeki arazi için 300 lira fiyat belirledi ve ihalenin 7 Mart Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Meraların kiraya çıkarılmasına tepki veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, \"Devlet, üreticiyi korumakla yükümlüdür\" diyerek, kararın iptalini istedi.

\'YERLİ VE MİLLİ OLMAK BUNU MU GEREKTİRİYOR?\'

Mera alanlarındaki sorunları aktararak, iktidarın çözüm üretmediğini ileri süren CHP\'li Bakan, şunları kaydetti:

\"AKP iktidarı, mera alanlarının azalması ve amaç dışı kullanımının önünü açmak için pusuda bekliyor. Mera alanlarında etkin ıslah çalışmalarının yürütülememesi, meraların kullanımının genele yayılamaması, dışa bağımlı yem ve düşürülmeyen maliyetler gibi sebeplere çözüm üretilemiyor. Bu da meralardan verimli ve etkin olarak yararlanılmasına engel oluyor. Bu sorunlarla mücadele eden üreticilere çözüm sunarak, üreticiyi koruması ve desteklemesi gereken Hükümet, meraları kiraya çıkarıyor. Akıl işi değil. Memleketin kaynakları teker teker \'özelleştirme\' adı altında satılıyor. Kamu varlıklarımızın büyük kısmı Varlık Fonu\'na devredildi, Cumhuriyetimizin kazanımı, mirası fabrikalarımız satılıyor, nakit para bitince şantiyelerin kapılarına kilit vuruluyor. Şimdi de mera alanları \'kiralama\' adı altında vatandaştan alınıp ihale usulüyle birilerine peşkeş çekilecek. Soruyorum, \'yerli\' ve \'milli\' olmak bunu mu gerektiriyor? Bu kiralamalar durdurulmalıdır. Ülkemizde üretimi bitirdiler. Her yer talan edildi, ranta kurban edildi.\"

MUHTARLAR DİLEKÇE VERDİ

Meraların kiralanmasına bir tepki de Tireli muhtarlardan geldi. Tire\'nin Kızılcaavlu, Kireli, Yeni Çiftlik ve Alacalı köylerinde bulunan toplam 1615 dekarlık mera alanının kiralanmasına karşı çıkan muhtarlar, dilekçe ile İl Mera Komisyonu\'na başvuruda bulundu. Muhtarlar, hazırladıkları dilekçede, kendi köylerine ve hayvanlarına mera alanlarının yetmediğini belirtti. Muhtarlar, buna rağmen ihale ilanını anlamakta zorlandıklarını belirterek, ihalenin iptalini istedi.

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