İzmir'de iki lisede bıçaklı saldırı!

İzmir’in Yenişehir Semti’nde, uçucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi, öğretmeni görme bahanesiyle geldiği lisede, öğrencilerden 15 yaşındaki B.H.B.’yi 4, kaçarken girdiği diğer okulda da 17 yaşındaki B.B.’yi iki yerinden bıçaklayıp izini kaybettirdi. Eğitim yuvalarında dehşet saçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bugün, saat 15.30 sıralarında, uçucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi, öğretmeni görme bahanesiyle Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ne girdi. Burada bahçede teneffüste bulunan kız öğrencilerin yanına giden saldırgan, "Benden korkmayın" dedi. Daha sonra "Senden niye korkalım’ dediği ileri sürülen lise birinci sınıf öğrencisi B.H.B.’yi, kazağının kol kısmına gizlediği bıçakla sırtı ve bacakları olmak üzere 4 yerinden yaraladı. Hızla tel örgülerden atlayıp hemen bitişikteki İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi’nin bahçesine giren saldırgan, burada karşılaştığı B.B.’yı karnından iki kez bıçakladı. Dehşet saçan saldırgan, yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi.

Hayati tehlikeleri var

Eğitim yuvalarında şoka neden olan olayın ardından iki kız öğrenci, hemen yakındaki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve hayati tehlikeleri bulunan kız öğrencilerden B.H.B.’nin zarar gören bir böbreğinin alındığı öğrenildi. Olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın, kaynaştırma öğrencisi olabileceği ileri sürülürken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü incelemede

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı da, okullara gelerek yetkililerden bilgi aldı. Türk Eğitim Sen 3 Nolu Şube Başkanı Adnan Sarısayım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda tedbir alması gerektiğini, özel güvenlikçilerin yetersiz kaldığını, güvenlik işinin okul yönetimine bırakılmasının olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.