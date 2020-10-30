İzmir'de 6,9 büyüklüğünde deprem; 21 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 804'e yükseldi!

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Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesinde de hissedilirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi. Özellikle Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığı açıklanırken, AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi ise yaralandı.

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6,9 olarak açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığını açıklarken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, denizdeki balıkçılara ulaşamadıklarını belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Şu an kan ihtiyacı yok, bütün binalara ulaştık, işin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın" uyarısında bulundu. Köşger, 70'e yakın kişinin kurtarıldığını açıklarken, hayatını kaybeden ilk ölen 4 kişiden 1'inin, depremin ardından denizin taştığı Seferihisar'da boğularak öldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, "İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

AFAD: 21 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında, 27’sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 296 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir" denildi.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 27’sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 296 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir.

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3.999 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç görevlendirilmiştir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personel bölgede görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 95 personel 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 5.000 dezenfektan sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirilmiştir.

Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 50 iş makinesi ve 63 personel görev yapmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 51 iş makinesi, 35 hizmet aracı, 42 arazöz ve 210 personel görevlendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi verilmektedir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir."

Kurum: 2 bin kişilik çadırlar kurulacak

Bakan Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi" dedi ve ekledi:

"Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak."

Kurum ayrıca, "(İzmir’de) Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Tüm imkanlarımızı seferber ettik

Erdoğan depremin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Depremde yıkılan binalarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. En son, 12 kişi hayatını kaybetmiş, 438 kişi yaralanmıştı. Bunlardan 5 kişi ameliyatta, 8 kişi yoğun bakımdaydı, 17 binada arama çalışmaları devam ediyordu.

Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımıza yardımcı olmak için harekete geçmiştir. Bakanlarımız olay yerine ulaşmışlardır. Tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Evlerine giremeyen vatandaşlarımıza gereken destek sağlanacaktır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gereken kaynak aktarılmıştır.

Katar Devlet Başkanı aradı, kendisiyle görüştük. Destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler, teşekkür ettik. Yunanistan Başbakanı Miçotakis aradı yine aynı şekilde. Yunanistan'da etkilendi bu depremden tabii. Sağ olsunlar onlar da yardıma ihtiyaç varsa hazırız dediler, böyle bir durum söz konusu değil ancak bize düşen durum varsa biz de sizin yanınızdayız dedik. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev kardeşimiz aradı, her türlü imkanımızla yanınızdayız dediler.

Ocak'taki Elazığ ve Malatya depreminin acıları tazeyken İzmir'deki deprem bizi çok üzmüştür. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız planları hayata geçiriyoruz. Depreme dayanıksız yapı stoğumuzu yeniliyoruz. Her geçen gün ülkemizi depreme daha dayanıklı hale getiriyoruz. Bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Yardım tekliflerinde bulunan dost ülkelere teşekkür ediyorum.

Sağlık altyapımızın gücü depremde olduğu gibi Koronavirüs salgınında avantajlarımızdan biri. En büyük sağlık krizi olan Koronavirüs salgını sürecinde canla başla çalışan sağlık ordumuza buradan şükranlarımızı sunuyorum. Allah'tan rahmet diliyorum ölenlere, yaralılara şifalar diliyorum. Ülkemizi de olumsuz etkileyen salgın yeni dalgalarla hâlâ yoluna devam ediyor.

3 çocuk temennisi rastgele söylenmiş bir ifade değil. Ülkemizin geleceği açısından öneme sahip. Genç ve yetişmiş nüfusu korumalıyız.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği tarihi atılım bilim ve araştırma faaliyetlerinde de önümüzü açtı. Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde araştırma geliştirmelerin yaygınlaştırılması, bilimsel faaliyetlere şahsi destek verdim. Gerek üniversiteler gerek çeşitli kurumlara bağlı teknoloji kurumlarımız birbirini destekleyici şekilde hızlı bir yükselişe geçti. Türkiye'nin geniş bir yelpazede başarılar ortaya koymasında bu iş birliği ve yoğun çalışma var.

Halen içinden geçtiğimiz kritik süreci başarıyla geride bırakıp 2023 hedeflerine ulaştığımızda karşımızda yepyeni bir Türkiye göreceğiz. Geleceğimize dünden daha umutla bakıyoruz."

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir"

6,9'luk depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, vatandaşların kesinlikle evlere girmemesi ve yolların boş bırakılması gerektiği belirtildi.

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

"Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır."

Bakan Soylu: Tek ihtiyacımız yol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası artan trafik sonrası vatandaşlara araç kullanmama çağrısı yaparken, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol" dedi.

İzmir Valisi Köşger'den açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kan ihtiyacı yok, ihtiyaç olursa duyururuz. Gereksiz bir şekilde yola çıkıp yolları tıkamayın, afet bölgesine erişimi zorlaştırıyor bu durum. Devlet tüm gücüyle seferber oldu. Ekiplerimiz bütün binalara ulaştı, güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. İşinin ehli olmayan kimse binaların üzerine çıkmasın. Bütün binalarda canlı ve vefat etmiş vatandaşlarımız var muhtemelen. 70'e yakın vatandaş kurtarıldı. Kırsal alanda bir sıkıntı yok. 70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. Vatandaşlarımız sakin olsun, trafiğe yüklenmesin" açıklamasını yaptı.

Tunç Soyer'den ilk açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı ve Bornova'da bazı binalar yıkıldığını belirterek., "Diğer ilçelerden bu tür ihbarlar gelmedi. Denizin taştığı Seferihisar'da yıkım olduğuna dair bir ihbar almadık. Mutlaka binaların dışında olsun vatandaşlar özellikle Bornova ve Bayraklı'dakiler. Toplanma alanlarında buluşsunlar.Şu anda tespit yapıyoruz, bir süre sonra daha sağlıklı bilgi verebiliriz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatanadaşlarımız camilerimizde kalabilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de medyada gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların camilerde kalabileceğini belirtti. Erbaş, sosyal medya üzerinden, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasını yaptı.

AKUT İzmir lideri: Çok büyük bir kargaşa yaşanıyor

AKUT İzmir Ekip lideri Ramazan Ergut, çok büyük bir kargaşa yaşandığını, evlerin yıkık olduğu bilgisi geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricam, yolları açık bıraksınlar. Yardım ekiplerinin bölgeye ulaşması gerekiyor" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaparken, "İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için" dedi.

Deprem, İstanbul'dan da hissedildi, Vali açıklama yaptı

İstanbul'dan da hissedilen deprem hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Ongun, "İBB İtfaiyemiz, İSKİ ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizden oluşan 150 personel ve 21 araç İzmir depreminde vatandaşlarımıza yardımcı olmak için harekete geçmiştir" açıklamasını yaptı.

Avcılar'da bir bina boşaltıldı

İzmir Seferihisar açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Avcılar Ambarlı yavuz sokak deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Tedbir amaçlı bina ekipler tarafından boşaltıyor.