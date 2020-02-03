İzmir ormanlarının fidanlarını çocuklar yetiştirecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir’in ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlattığı “Orman İzmir” projesi kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü Güzelbahçe’deki ormanlık alanda anaokulu ile ilkokul çocuklarıyla birlikte meşe palamudu ekimi gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Derneği ortaklığında hayata geçirilen “Meşe Palamudu Ekim Buluşması”nda 650 meşe palamudu tohumu çocuklara dağıtıldı. Doğa Derneği üyeleri Akdeniz orman ekosistemini çocuklar ve ailelerine anlatarak yaşı yüzyılı aşan ‘Delice Zeytin Ağacı”, “Meşe Palamudu” gibi ağaçlarla, ormanın parçası olan canlıların yaşam döngüsünü anlattı.

İzmir B. B. Genel Sekreteri Buğra Gökçe basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Orman İzmir projemizin başlangıcından bu yana 25 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugün yaptığımız etkinlikte geleceğimizin fidanları çocuklarımıza meşe palamudu ekiminin nasıl yapıldığını göstermek, orman ekosistemi ve içinde yaşayan canlılar hakkında onları bilgilendirmekti. Çocuklarımız burada meşe palamudu tohumunu onlara verdiğimiz viyol denen yumurta ambalajlarına ekerek toprak ve su ile buluşturacak. Çocuklarımız kendi elleriyle ektikleri meşe palamudu viyollerini evlerine götürecekler. Meşe palamudunu bir ay süresince bakımını yaparak filizlenmesini sağlayacaklar. Tohumun filizlenmesine tanık olacaklar. Daha sonra fidan haline gelen bu meşe palamutlarını çocuklarımız kendi elleriyle yaşayan parklarımıza ekerek kendisiyle birlikte büyümesine tanıklık edecekler, diktikleri ağaca sahip olacaklar” dedi.

Etkinlik sırasında İzmir’in bir zamanlar doğal meşe ormanları ile kaplı olduğu, nadide orkidelerin yetiştiği, keklik, kirpi, çakal, alageyik, Anadolu sincabı gibi türlerin yetiştiği ifade edildi.

Fotoğraflar: Yakup Önal