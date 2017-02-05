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"İzmir Marşı'nın bestecisi babamın dedesiydi"

"Hem bir başkaldırışı, hem de güçsüz sanılanın zaferini içeriyor"

05 Şubat 2017 16:37

Son günlerde Türkiye’nin dört bir yanında taraftarın tribünlerde seslendirdiği İzmir Marşı’nın bestecisi olduğu iddia edilen İzzettin Hümayi Elçioğlu’nun torununun oğlu, orkestra şefi Naci Özgüç marşla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Marşın ‘Kafkasya Marşı’ olarak babasının dedesi İzzettin Hümayi Elçioğlu tarafından bestelendiğini ailesinden öğrendiğini söyleyen özgüç, "Yaptığım araştırmalarda; İzzettin Bey’in 38 yaşındayken, cephede bestelediğinin sanıldığını gördüm" dedi.

"Sözleri gereği hem bir başkaldırışı hem güçsüz sanılanın zaferini ve buna bağlı duyguları içerdiğini vurgulayan Özgüç, "Tabii ki “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” verilmek istenen asıl mesaj" ifadesini kullandı.

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Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin orkestra şefi Naci Özgüç’ün Hürriyet’ten Güliz Arslan’a ve Burak Kuru’ya yaptığı açıklamalar şöyle: 

"Bu marşın ‘Kafkasya Marşı’ olarak babamın dedesi İzzettin Hümayi Elçioğlu tarafından bestelendiğini ailemden öğrenmiştim. Yaptığım araştırmalarda; İzzettin Bey’in 38 yaşındayken, cephede bestelediğinin sanıldığını gördüm. Çok önemli bir bestekâr olduğunu başka kaynaklardan da doğrulattım.

"Babaannem Belkıs (Elçioğlu) Özgüç ut sanatçısı, babam Akgün Özgüç bir opera sanatçısıydı, amcam Fehamettin Özgüç hem keman/viyola sanatçısı hem de müzik eğitimcisiydi. Annem Müfide Özgüç ve dayım Osman Gökoğlu opera solisti, yengem Meral Gökoğlu opera solisti, kuzenim Umut Gökoğlu ve onun eşi Evren Gökoğlu opera sanatçıları... Ben de Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin orkestra şefiyim.

"Sözleri gereği hem bir başkaldırışı hem güçsüz sanılanın zaferini ve buna bağlı duyguları içeriyor. Bir tür ‘manifesto’ gibi... Tabii ki “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” verilmek istenen asıl mesaj.” 

Beşiktaş taraftarından İzmir Marşı:
 

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