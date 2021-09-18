İzmir'in iki ilçesindeki okullarda alınmayan önlemler vakaları arttırdı; imam hatipler ayrıcalıklı

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte okullardaki koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor. Okullarda alınmayan önlemler nedeniyle bulaş riski giderek artarken, İzmir’in Buca ve Gaziemir ilçesindeki okullarda da durum giderek kötüye gidiyor.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şubesi’nin verilerine göre Buca’daki okullardaki durum şöyle:

*Fen Lisesi - 1 memur, 1 öğretmen pozitif

*23 Nisan İlkokulu - 2 sınıf karantinada

*Ege I.B.O - 1 sınıf karantinada

*9 Eylül Okulu - 1 temaslı öğretmen (Gaziemir)

*Yahya Kemal Okulu - 1 temaslı öğretmen (Gaziemir)

*Gaziemir IMKB Okulu - 1 öğretmen pozitif

*DMO Lisesi - 1 öğretmen pozitif

*Buca Okulu - 1 sınıf karantina

*Şerif Tikveşli İlkokulu - 2 öğrenci pozitif

*Toki Anadolu Lisesi - 1 sınıf karantina

*Sultan Alparslan Lisesi - 1 sınıf karantina

*Camlikule İlkokulu - 3 sınıf karantina

*Ömer Seyfettin Lisesi - 1 sınıf karantina

*Şirinyer Lisesi - 2 pozitif, 1 temaslı öğrenci

"Okullarda normal dönemde yapılan hazırlıklar bile yapılmadı"

Eğitim Sen 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin, verilerle ilgili olarak “Şu anda aldığımız bilgiler alamadığımız bilgilerden az. Bunlar bizim işyeri örgütlenmelerimiz aracılığıyla aldığımız bilgiler. Eminiz ki daha fazlası vardır” dedi.

Eğitim Sen olarak eğitimdeki eşitsizliklerin giderek derinleştiği gerekçesiyle yüz yüze eğitim başlamasını istediklerini belirten Çetin, yüz yüze eğitime geçildiğini ancak okullarda hiçbir önlem alınmadığını vurguladı. Çetin şunları söyledi:

“Eşitsizlikler iyice derinleşmişti. Yani uzaktan eğitim sürecinde özellikle internet ve bilgisayar benzeri araçlara öğrencilerimizin ulaşımı çok daha sıkıntılı hale geldi. Öğrencilerimiz gittikçe eğitimden düşmeye başladı. Biz ısrarla eğitim dönemi başlamadan önce çeşitli imza kampanyaları, çeşitli etkinliklerle birlikle açılmasını talep ettik. Ancak hiçbir hazırlığın yapılmadığını gördük. Normal dönemde bile yapılan hazırlıkları görmedik”

Çetin, iki yıl önce yıkılan Süleyman Şahin Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrencilerin bahçedeki prefabrik sınıflarda 30-35 kişi eğitim gördüğünü de aktardı.

"Sınıflar 40-45 kişi"

İzmir'in özel bir durumu olarak ise deprem sonrası 80'in üzerinde yıkım kararı verilen okul bulunduğunu söyleyen Çetin, “O okulların yerine hiçbir şey yapılmadığı gibi herhangi bir kazma bile vurulmadı. Bir plan programsızlık söz konusu. Hem Buca'da hem de Gaziemir'de iki-üç okul birleştirildi. Örneğin Buca'da üç okul birleştirilmiş. Sabah Anadolu Lisesi giriyor, öğleden sonra da ortaokul ve ilkokul giriyor. Bunların aynı anda teneffüse çıktığını siz düşünün. Çocukların fiziksel koşularını siz düşünün. Temizlik ortamı olmuyor. Havalandırma olmuyor. Mevcutlar okul birleşiminden kaynaklı 40'ın üzerinde hatta 45'i buluyor” diye konuştu.

"İmam Hatiplere ayrıcalık tanınıyor"

Devlet okullarının genelinde durum böyleyken İmam Hatip Okulları’na ise ayrıcalık tanındığını anlatan Çetin, “Burada bir ayrıcalık var. İmam hatiplerin standartları baya yüksek. 20'nin altında sınıflar var. Her türlü olanakları var. Ancak devletin ortaokulu, lisesi, ilkokulunda hiçbir önlemin hazırlığın olmadığı ortadadır” dedi. Son olarak bulaş riskinin azalması için taleplerini sıralayan Çetin, şunları kaydetti:

“Biz diyoruz ki; bir an önce seyreltilme süreci başlasın. Özellikle öğretmen atamalarını talep ediyoruz. Seyreltilme olursa öğrencilerde en azından bulaş riski azalmış olur. En önemlisi de ders saatlerinin 30 dakikaya inmesi talebimizdir. 40 dakika boyunca ne öğrenci ne öğretmen nefes alamıyor. Boğuluyoruz.”