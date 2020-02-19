İzmir'deki ankette 'Fethi Sekin' tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yeni feribotuna isim vermek için internet sitesinden başlattığı anket kampanyası tartışma konusu oldu. Bazı vatandaşlar anketteki 7 isim arasında şehit polis memuru Fethi Sekin'in bulunmamasını eleştirdi.

Sekin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı girişinde şehit edilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ'in filosuna dahil edeceği 2 yeni feribotun isminin belirlenmesi için başlatılan kampanya sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, kendi web sitesi üzerinden 'Haydi İzmir! Seçimini yap, yeni gemilerin isimlerini sen belirle' kampanyasıyla 3 Mart tarihine kadar halkı oy kullanmaya davet ediyor. Ankette Barış 35, Kadifekale, Pagos, Fazıl Say, Nazım Hikmet, Uğur Mumcu isimleri yer alırken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in itirazı üzerine İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 tarihindeki terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in de ismi ankete eklendi. Böylece anket 7 isimle devam ederken, bazı vatandaşlar şehit Fethi Sekin'in ödüllendirilmesi gerektiğini ve bu ismin tartışmaya açılmadan vapura verilmesi gerektiğini savundu.

"Tartışmaya gerek yok"

İzmirli Güler Uluseri, "Vapura direkt olarak Fethi Sekin'in isminin verilmesini tercih ederdim. Bu konuyla ilgili anket yapılmasında büyük bir sakınca görmüyorum ama şahsi düşüncem, Fethi Sekin'in isminin verilmesidir" dedi.