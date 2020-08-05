İzmir'de kadınların eylemine polis müdahalesi

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi yönündeki tartışmalara karşı kadınlar İzmir Alsancak'ta yürüyüş yapmak istedi. Kadınlara polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kadınlar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi yönündeki tartışmalara karşı Alsancak'ta bir araya geldi. 'İstanbul Sözleşmesi Uygulansın' diyerek yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti. Müdahale sonucu 10 kadın gözaltına alındı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin, "Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır" sözleriyle tartışmalar başlamıştı. (ANKA)

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