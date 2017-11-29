İzmir Barosu'ndan maden ocağına suç duyurusu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu, bölgenin temiz su havzası olan Menderes ilçesine bağlı Efemçukuru’nda faaliyet gösteren altın madeni hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, \"Madenden çıkarılan atıklar yaşam alanlarının çevresine yığılıyor, atık sular toprağa karışıyor, bu durum gözle görülür bir şekilde ekolojik dengeyi bozuyor. 600 yıllık çınar ağaçları kurumaya başladı\" dedi.

İzmir Baro Başkanlığı suç duyurusu dilekçesinde, İzmir\'in temiz yüzeysel su havzası Efemçukuru yöresindeki maden işletmesinin ağır metal kirliliği yaratacağı, böylelikle bölgenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirleneceği, yörenin bitki ve orman örtüsünün zarar göreceği, bölgede uygulanan ekolojik tarımı sona erdireceği, kısaca ekolojik ve toplumsal yıkıma yol açacağına dair raporlar bulunduğunu ifade etti.

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, Efemçukuru bölgesindeki akarsuların İzmir\' in su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı, Seferihisar Barajı, Çatalca Göleti, Balçova Barajı ve Çamlı Barajı\'nı beslediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Buna karşın altın çıkarma faaliyetinde bulunan şirketin, cevher maddesini herhangi bir siyanürleme yapılmaksızın bölge dışına işlenmek üzere nakletmesi gerektiği halde, işletme içinde 1000 kişilik bir yemekhane ile kamufle edilen havuzlarda siyanürleme işlemi yapıldığı ihbar edilmekte. Madenden çıkarılan atıklar yaşam alanlarının çevresine yığılıyor, atık sular toprağa karışıyor, bu durum gözle görülür bir şekilde ekolojik dengeyi bozuyor, çevre kirliliğine sebep oluyor. 600 yıllık çınar ağaçları kurumaya başladı. Hazırlanan bilirkişi raporları maden işletmesinin ağır metal kirliliği yaratacağı, böylelikle bölgenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirleneceği, yörenin bitki ve orman örtüsünün zarar göreceği, bölgede uygulanan ekolojik tarımı sona erdireceği, kısaca ekolojik ve toplumsal yıkıma yol açacağı ortada. İzmir’in suyunun zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Bu nedenle çevreyi kirletme suçu işleyen şirket sahibi ve yetkilileri ile görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında görevlerinin gereklerini yerine getirmekte ihmalden dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz.\"



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