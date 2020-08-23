İzmir Barosu'ndan, 30 Ağustos kararı: Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız

İçişleri Bakanlığı'nın 30 Ağustos etkinliklerinin salgın gerekçe gösterilerek kısıtlanması kararına tepki gösteren İzmir Barosu, 30 Ağustos günü gerekli önlemlerle birlikte İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda olacaklarını duyurdu.

İzmir Barosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin İçişleri Bakanlığı'nca Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek kısıtlanmasına tepki gösterdi. İzmir Barosu, 30 Ağustos'ta tüm gerekli sağlık önlemlerini alarak üye avukatlarla birlikte İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda olacaklarını duyurdu.

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Baronun açıklamasında, Ayasofya'nın ibadete açılması töreninden pandemi sürecinde üzerime devam eden iş yerlerine kadar pek çok uygulama hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Milyonlarca lise öğrencisini kapalı sınıflarda üniversite sınavına sokan, sermaye her şeyden önemlidir diyerek işçileri, memurları çalıştırıp AVM'leri açan; tatil beldelerinde oluşan kalabalıkta, 15 Temmuz kutlamalarında, Ayasofya'nın cami olarak açılışında on binlerce insanın bir araya gelmesine hiçbir tedbir almayan siyasal iktidar, konu 30 Ağustos Zafer Bayramı olunca bir anda pandemiyi hatırlamış ve ülke çapında yapılacak kutlamaları yasaklamıştır.

Buradan açıklıyoruz, 30 Ağustos günü tüm gerekli sağlık önlemlerini alarak Baromuz üyesi avukatlarla birlikte İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda olacak ve 30 Ağustos zaferinin taçlandığı şehrimizde milli mücadelemizin zafer kutlamasının halkımızdan kaçırılmasına izin vermeyeceğiz.”