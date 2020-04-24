İzmir-Avrupa Dayanışma Ağı kuruldu

İzmir’de, kooperatif ürünlerinin satılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Halkın Bakkalı oluşumunun başlattığı gıda bağışı kampanyası, yurt dışından bağış yapmak isteyenlere de ulaşmak için İzmir-Avrupa Dayanışma Ağı ismiyle genişletildi. Koronavirüs nedeniyle zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi amaçlayan dayanışma, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Gıda Bağış Kampanyası”na destek çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup gönüllünün kurduğu Dayanışma Ağı, #İyilikSınırTanımaz ve #DayanışmaYaşatır sloganlarıyla çalışmalarına başladı. Uluslararası bir dayanışma modeli oluşturmayı hedefleyen İzmir-Avrupa Dayanışma Ağı, açıklamasında, “İzmir genelinde korona salgını öncesi 300 bine yakın issiz vatandaş sayısının, salgın sürecinde başlatılan karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerden dolayı 600-700 bine ulaştığı görülüyor. Özellikle hizmet, tarım, turizm, eğitim, ulaşım ve lojistik, gastronomi sektörlerinde çalışan on binlerce kişi bir anda işsiz kaldı. Bu noktada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, www.halkinbakkali.com sitesinde başlatılan gıda bağış kampanyasına, katkı sağlamak isteyen herkesi ve özellikle yurt dışında yasayan tüm vatandaşlarımızı dayanışma ağımız kapsamında destek olmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İzmir’deki ihtiyaç sahiplerine düzenli gıda yardımı ulaştırmayı amaçlayan Dayanışma Ağı, www.halkinbakkali.com sitesi üzerinden alınacak gıda paketlerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile dağıtılacağını söyledi.