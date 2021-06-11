İZENERJİ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında uzlaşma ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. Yeni sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz aslında yoldaşız, beraber yürüyoruz. Türkiye'nin en çok umuda ihtiyacı olduğu dönemde biz o umudu İzmir'den gösteriyoruz, büyütüyoruz” diye konuştu.

DİSK Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ arasındaki 9 bin 360 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde sona gelindi. DİSK Ege Bölge Temsilciliği'ndeki imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Türkoğlu, İZENERJİ Genel Müdürü Ali Celal Ergin, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ve sendika şube başkanları katıldı.

Soyer: En iyisini yaptık kimsenin kuşkusu olmasın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende şunları söyledi:

“Biz aslında yoldaşız, beraber yürüyoruz. Türkiye'nin en çok umuda ihtiyacı olduğu dönemde biz o umudu İzmir'den gösteriyoruz, büyütüyoruz. Müzakere süreçleri, gelinen noktalar bunların hepsinin başka bir manası var. Bu kadar el ele, omuz omuza, birlikte aldığımız yol bütün Türkiye için umut. 'Bizim ağabeyimiz, yoldaşımız' dedi, bunu hak etmek için ne yapmam gerekiyorsa sonuna kadar devam edeceğim. Ben de size böyle bakıyorum. İzmir'in, İzmirlinin parasını veriyoruz size, siz de İzmir için çalışıyorsunuz. Ben bütün sürecin sonunda tüm çalışma arkadaşlarıma helal olsun diyorum. Hepsi hak ediyor. Canla başla çalıştıklarını biliyorum. Felaket dönemlerinden geçtik, o dönemlerde riski, pandemiyi, birçok sıkıntıyı göze alarak çalışmaya devam ettiler. Hepsinin emeğinden memnunuz. Bundan da memnun olmayan arkadaşlarımız vardır, elbet çıkar. Bu memleket geniş bir coğrafya. Herkesi memnun etmek mümkün değil ama asla hiçbiriniz üzülmesin hep birlikte ortak akılla, ne yapmamız gerektiyse, maksimumunu yaptık. Vicdanımız rahat, huzurluyuz. En iyisini, en fazlasını yaptık. Kimsenin kuşkusu olmasın."

"Yoldaşlığın imzası"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Bu imzalar sadece ücret anlamında değil. Uzun bir yol arkadaşlığının, bundan sonra sürecek yoldaşlığın, karanlıktan aydınlığa giden iktidar mücadelesinde yan yana olduğumuzun imzasıdır” dedi.

Başkan Tunç Soyer'e teşekkür eden DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise “Toplu sözleşme masasında bizim işverenimizdi ama demokrasi mücadelesinde ağabeyimiz, yoldaşımız, alanda sokakta birlikte mücadele ettiğimiz bir ağabeyimiz” diye konuştu.