İyi Partili Koç: Milli eğitim müdürü, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde 'saçı mavi' diye öğrencinin şiir okumasına izin vermedi

İstanbul Şile İyi Parti İlçe Başkanı Kahraman Koç, dün ilçede düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen'in bir öğrencinin şiir okumasını "saçı maviye boyalı olduğu" için engellediğini iddia etti.

İyi Parti İlçe Başkanı Kahraman Koç olayı sosyal medya hesabından "Bugün Şilemizde bir rezalet yaşandı" diyerek şöyle anlattı.

"30 Ağustos Zafer bayramı törenlerinde, bir öğrencimizin saçının ön tarafı turkuaz mavisine boyalı olduğu için Şile Milli Eğitim Müdürü tarafından kürsüde şiir okumasına izin verilmedi. Kaymakam bey ve Belediye başkanı ise teselli etmeye çalıştı"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen'in çocuğa "Bu saçla okutmam sana" dediği belirtildi.

Çocuğun babasının yasal yollara başvuracağını söylediği kaydedildi.