İyi Partili Aytun Çıray'dan 'bildiri' açıklaması: Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum

T24 Haber Merkezi

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriye ilişkin "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" derken, sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere "Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?" sorusuna, "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür" şeklinde yanıt vermesine ilişkin olarak 103 emekli amiral imzasıyla hazırlandığı belirtilen bir bildiri kamuoyuna yansıdı.

Açıklamada, Montrö'nün Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan bir anlaşma olduğu vurgulanarak, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denildi.

Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği görüntülerine de atıfta bulunulan açıklamada, "Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

İyi Partili Çıray'dan bildiriye destek

İyi Partili Çıray, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "darbe çağrışımlı" dediği, AKP'li isimlerin sert tepki gösterdiği bildiriye destek verdi. Twitter hesabından bildiriyi paylaşarak "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" ifadesini kullanan Çıray, kendisine yönelik gelen tepkilere de yanıt verdi.

Çıray, "Doğru veya yanlış. Bu ülkenin her evlâdı Anayasa ve hukuk içerisinde kalarak fikirlerini özgürce beyan eder" ifadesini kullanırken, "Bıktık bu darbe paranoya ve tiyatrosundan. Bu ülkenin 400 bin askeri var. 300 bin polisi. Bir de darbelere karşı canını verecek Türk milleti. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" açıklamasında bulundu.

Profil fotoğrafına 15 Temmuz'da attığı tweet'i koydu

Ayrıca Çıray, 15 Temmuz'da attığı "Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler" tweetini profil fotoğrafı yaparken, "Herkese iyi geceler. Trollere de... Yaşasın demokrasi. Yaşasın fikir özgürlüğü" ifadesini kullandı.

CHP'li Pekşen: Cumhuriyetin yiğit ve yurtsever amirallerini yürekten kutluyoruz

Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen de bildiriye destek verenler arasında olurken, yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetin yiğit ve yurtsever Amirallerini yürekten kutluyoruz..." ifadesini kullandı.