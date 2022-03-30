İyi Parti'nin A Takımı değişti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı’nı yeniden belirledi.
Yeni görevlendirmelere göre; Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Teşkilat Başkanlığı doğrudan Akşener’e bağlı olacak.
Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınan Yavuz Ağıralioğlu’na yeni görev verilmezken yerine Rıdvan Uz getirildi.
Seçim İşleri Başkanı, Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat oldu. Eğitim Politikaları Başkanlığı'na da Sevinç Atabay getirildi.
Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz oldu.
İYİ Parti Başkanlık Divanı görevleri şöyle oldu:
- Siyasi İşler Başkanı-Koray Aydın
- Genel Sekreter-Uğur Poyraz
- Mali İşler Başkanı-Ümit Dikbayır
- Kurumsal İlişkiler Başkanı-Cihan Paçacı
- Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı-Bahadır Erdem
- Seçim İşleri Başkanı- Şenol Sunat
- Uluslararası Politikalar Başkanı- Ahmet Kâmil Erozan
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı-Rıdvan Uz
- Ortadoğu Politikaları Başkanı-Salim Ensarioğlu
- Yerel Yönetimler Başkanı-Metin Ergun
- Ekonomi Politikaları Başkanı-Bilge Yılmaz
- Kalkınma Politikaları Başkanı-Ümit Özlale
- Milli Güvenlik Politikaları Başkanı-Mehmet Tolga Akalın
- Eğitim Politikaları Başkanı-Sevinç Atabay
- Toplumsal Politikalar Başkanı-Ayfer Yılmaz
- Kadın Politikaları Başkanı-Ünzile Yüksek
- STK İlişkileri Başkanı -Burak Akburak