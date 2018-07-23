İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk: Genel başkanımız tek aday olacak

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alarak aday olmayacağını söylemesi hakkında açıklama yaptı. Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" diyerek parti içinde herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

İsmail Koncuk açıklamasında şunları söyledi:

"Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok. Partimizin geçmişte yaşadıklarını değerlendirdik. Aslında genel başkanımız Türkiye'de tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe mesaj vermiştir. Parti içerisinde yaşanmış her şeyi üstlenen bir genel başkanımız. Parti tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İyi Parti'dir. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur. Milletimizin bu tarafına dikkat etmesi gerekir. İyi Parti'de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz."