İyi Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtıldığı belirtilen "İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" listesinin yarattığı kriz sorası sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı'nı oluşturacak Başkanlık Divanı belli oldu.
Kurultayda patlak veren liste krizi nedeniyle bazı milletvekilleri ile teşkilat temsilcilerinin tepkisini alan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 'Teşkilat Başkanlığı' görevini sürdürdüğü belirtilirken, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olduğu açıklandı.
Toplantının ardından Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın açıkladığı Başkanlık Divanı şöyle:
Siyasi İşler Başkanı CİHAN PAÇACI
Genel Sekreter UĞUR POYRAZ
Mali İşler Başkanı ÜMİT DİKBAYIR
Teşkilat Başkanı KORAY AYDIN
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahattin Bahadır ERDEM
Seçim İşleri Başkanı M. Tolga AKALIN
Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil EROZAN
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz AĞIRALİOĞLU
Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim ENSARİOĞLU
Yerel Yönetimler Başkanı Metin ERGUN
Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan USTA
Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit ÖZLALE
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri OKUTAN
Eğitim Politikaları Başkanı Şenol SUNAT
Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile YÜKSEL
Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU
Gençlik Politikaları Başkanı Berna SUKAS
Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu ÖNŞEN
STK İlişkileri Başkanı Burak AKBURAK
Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu oldu
Bugün TBMM'nin açılmasıyla birlikte İyi Parti'nin Grup Başkanı da belli oldu. Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, partisinin TBMM Grup Başkanlığına seçildi.
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek.