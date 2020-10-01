İyi Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtıldığı belirtilen "İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" listesinin yarattığı kriz sorası sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı'nı oluşturacak Başkanlık Divanı belli oldu.

Kurultayda patlak veren liste krizi nedeniyle bazı milletvekilleri ile teşkilat temsilcilerinin tepkisini alan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 'Teşkilat Başkanlığı' görevini sürdürdüğü belirtilirken, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olduğu açıklandı.

Toplantının ardından Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın açıkladığı Başkanlık Divanı şöyle:

Siyasi İşler Başkanı CİHAN PAÇACI

Genel Sekreter UĞUR POYRAZ

Mali İşler Başkanı ÜMİT DİKBAYIR

Teşkilat Başkanı KORAY AYDIN

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahattin Bahadır ERDEM

Seçim İşleri Başkanı M. Tolga AKALIN

Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil EROZAN

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz AĞIRALİOĞLU

Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim ENSARİOĞLU

Yerel Yönetimler Başkanı Metin ERGUN

Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan USTA

Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit ÖZLALE

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri OKUTAN

Eğitim Politikaları Başkanı Şenol SUNAT

Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile YÜKSEL

Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU

Gençlik Politikaları Başkanı Berna SUKAS

Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu ÖNŞEN

STK İlişkileri Başkanı Burak AKBURAK

Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu oldu

Bugün TBMM'nin açılmasıyla birlikte İyi Parti'nin Grup Başkanı da belli oldu. Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, partisinin TBMM Grup Başkanlığına seçildi.

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek.