iTunes Müzik Festivali sona eriyor

2006'dan bu yana düzenlenen ve Elton John'dan Lady Gaga'ya birçok sanatçının sahne aldığı Apple Music Festivali sonlandırılıyor. Londra'da düzenlenen organizasyon sonraları iTunes Müzik Festivali olarak isimlendirilmiş ve organizasyon genel olarak Apple'nin müzik aplikasyonlarını tanıtmak amacıyla kullanılmıştı.

Organizasyonun formatı orjinal halinde bir aylık, daha sonraları ise 10 günlük bir sürece yayılmış bir şekilde geceleri çoklu konserler düzenlemek üzerine kuruluydu. Katılımcılar ilk başta iTunes sonra ise Apple Music uygulamaları üzerinden organizasyonun herhangi bir akşamındaki konserlere katılmak için bilet alımı yapabiliyordu.

Normal şartlar altında Kuzey Londra'da Camden'deki Roundhouse'de eylül ayında düzenlenecek olan festival hakkında Music Business Worldwide'nin yaptığı habere göre Apple bu sene organizasyonu düzenlememe kararı aldı.

Apple, canlı organizasyonlara henüz tam olarak sırtını dönmüş değil. Ancak farklı bir organizasyonun gündeme gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.