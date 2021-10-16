İTÜ'nün eski rektörü Prof. Gülsüm Sağlamer'in üniversiteye girişi engellenmeye çalışıldı: Rektörlükten talimat var!

Eski İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer’in üniversiteye girmesine izin verilmedi.

İTÜ'de yıllarca görev yapan Profesör Gülsün Sağlamer'ün dün üniversiteye girişi engellenmeye çalışıldı. Güvenlik görevlisi, otomobiliyle okula girişine izin verilmeyen eski rektöre,“Rektörlükten talimat var” dedi. Avrupa Kadın Rektörler Derneği’nin ilk başkanı da olan Sağlamer, aracından indi ve "Ben girerim oğlum” diyerek kampüse girdi.

O anlara dair görüntüleri Cumhuriyet Halk Partisi eski İstanbul milletvekili Profesör Binnaz Toprak paylaştı. Binnaz Toprak paylaşımında, “İstanbul Teknik Üniversitesi eski Rektörü Gülsün Sağlamer’i atanmış yeni rektör kampüse sokmuyor! Ülkede ne saygı kaldı, ne ayıp! Kimse bize ‘değerlerimizden’ falan söz etmesin” ifadelerini kullandı.