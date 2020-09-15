İtirafçı kaymakam Yüce anlatıyor: Gülen’in evinde üç gün kaldım, Okan Buruk ve Fenerbahçeli İsmail de oradaydı

TOLGA ŞARDAN

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 15 Temmuz sonrasında başlattığı “FETÖ’nün mülki idare” yapılanması soruşturmasında ifade veren Kaymakam Ömer Faruk Yüce, FETÖ lideri Gülen’i görmek için ABD’ye gittiğini açıkladı. Ailesiyle birlikte 2012’de ABD’ye giden Yüce, Pensilvanya’da üç gün Gülen’in evinde kaldığını anlattığı ifadesinde, futbol dünyasının tanınan isimlerinden Okan Buruk ile Fenerbahçeli İsmail’i gördüğünü söyledi.

Kaymakam Yüce, ilk bölümü dün T24’te yayımlanan ifadesinde yurt dışına gidiş süreci ve Pensilvanya’da FETÖ lideri Gülen’in yanında gördüklerini ifadesinde özetle şöyle anlattı:

Yurt dışı kurs organizasyonu: Ben dil kursu öncesinde İngilizce dilini seçmiştim, bana kimse hangi dili seçeceğimi söylememişti. IELTS sınavından ben yüksek puan aldığımdan bakanlık beni İngiltere'ye yüksek lisans için gönderdi. Yanlış hatırlamıyorsam, 2012 yılı Eylül ayında İngiltere'ye eşim ve kızım ile gittim. Bir yıl kadar İngiltere'de kaldım. İngiltere'ye gitmeden önce yanlış hatırlamıyorsam Yunus isimli şahıs bana İngiltere'de Müslim isimli şahıs irtibata geçmemi söyledi. Ancak İngiltere'ye gittiğimde ben mi Müslim’i aradım, Müslim mi beni aradı onu hatırlamıyorum.

İngiltere himmet: Londra'da Müslim ile bana verdiği adres doğrultusunda bu şahsın evinde buluştuk. Eşim de yanımda idi. Müslim isimli şahıs ile ben bir odada, eşim de bu şahsın eşi ile başka odada oturduk. Bana yine dini konularda anlatımlarda bulundu. Müslim isimli şahıs ile Londra'daki evinde ayda bir kez buluşuyorduk. Himmet parasını da buluştuğumuzda benden istiyordu. Ben Müslim isimli şahsa düzenli himmet parası vermedim. Hatta Türkiye'ye geldiğimde Yunus isimli şahıs benden Müslim'e eksik ödeme yaptığımdan kalan miktarı istemişti. Ben de ‘param yok bu kadar verebildim’ dedim. Parayı almak için ısrarcı olmamıştı.

İngiltere'den Pensilvanya'ya: İngiltere'de bulunduğum süre içerisinde Türkiye'ye hiç gelmedim, ancak İspanya, İtalya ve ABD ülkelerine gezmek için gittim. ABD'ye gitmem ve orada Fetullah Gülen'i görmem için beni Müslim isimli şahıs yönlendirmişti. Müslim isimli şahsı görsem tanırım. Müslim isimli şahıs ABD'de gideceğim bir adres ve bir telefon numarası verdi ve bana ‘bu adresteki evin boş olduğunu, benim için ayrıldığını’ söyledi.

Gülen'le randevu: Ben bu adrese gittim. Fetullah Gülen'i ziyaret edeceğim güne kadar ben bu evde kaldım. Evde kalırken bana Müslim'in verdiği telefon numarasını aradım. İsmini İsa olarak hatırladığım şahsa eve yerleştiğimi söyledim. Bu şahıs bana bir tarih verdi ve o tarihte Pensilvanya’ya gideceğimi söyledi. O tarih geldiğinde tanımadığım bir şahıs gelerek beni ailemle birlikte Fetullah Gülen'in yanına götürdü.

FETÖ lideri ile görüşme: Burada 3 gün kaldım. Fetullah Gülen ile bir kez görüştük, o görüşmede yaklaşık 2-3 dakika sürdü. Eşim ile kendimi tanıttık ve dua istedik. Bunun dışında bir görüşme yapmadım. Burada sadece namaz kıldık, sohbet derslerine katıldık. Ben ABD'ye Fetullah Gülen'in yanma gittiğimde Türkiye'de Gezi olayları başlamıştı. Ben daha sonra buradan ailem ile İngiltere'ye dönmek için havaalanına gideceğim sırada Amerika'da telefonla görüştüğüm ismini İsa olarak hatırladığım şahıs da aynı saatte uçakla Türkiye'ye geleceğini söyleyerek bizi havaalanına aracıyla bizzat kendisi götürdü. Hatta araç içinde havaalanına giderken bana gezi olayları ile alakalı olarak ‘Tayyip Erdoğan üçüncü köprü ve üçüncü havaalanını gibi büyük yatırımlar yaptığı için Batılı Ülkeler bunu hazmedemiyor, bu nedenle Türkiye'yi karıştırıyor, Gezi olaylarının arkasında ağaç böcek gibi sorunlar değil aslında Batı Ülkeleri var’ gibi sözler söyledi.

Gülen'den diplomatik analiz: Hatta Pensilvanya'da katıldığım sohbette Fetullah Gülen bizzati sohbet verdi, burada Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama ile görüşmesini kastederek ‘Bu gavurlardan dost olmaz, güler yüzlerine aldanmayın, Obama'nın Tayyip Erdoğan'ı sıcak karşılaması Amerika'nın Tayyip Erdoğan'ın ipini çektiğini gösterir. Tayyip Erdoğan erken konuştu, batı ülkelerine karşı büyük laflar etti’ gibi sözler söylemişti.

Okan Buruk ve Fenerbahçeli İsmail: Ben burada bulunduğum süre içerisinde birçok şahsı gördüm. Ancak bunların içerisinde sadece futbolcu olmaları nedeniyle tanıdığım eski futbolcu Okan Buruk ile yine eski Fenerbahçeli futbolcu İsmail isimli şahısları gördüm. Bu şahısları görsem teşhis ederim. Bunların dışında tanıdığım başka kimse yoktu.

Yapının kontrolü Gülen'de:Daha sonra eşim ve çocuğum ile İngiltere'ye döndüm. Yüksek lisansa gittiğim İngiltere'deki süre bitince 2013 yılı Eylül ayı gibi Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra Eskişehir Valiliği’ndeki görevime başladım. Ancak ben ABD'ye gittiğimde yapının tüm kontrolünün Fetullah Gülen'in elinde olduğunu anladım. Kafamda oluşan soru işaretleri vardı, ancak bunları ben önceden ders veren ve bizlerle ilgilenen şahısların hataları olduğunu düşünüyordum.

Eşlerin başı açılacak:Amerika'ya gidip Fetullah Gülen'i görünce bu olayların hepsinin Fetullah Gülen'in kontrolünde olduğunu anladım. Mesela biz Fetullah Gülen'in yanma eşim ile gidince ailemize bir çanta hediye etti. Çantanın içinde takke, teşbih ve bir adette bayan için fular vardı. Benim eşim başı kapalı olduğu halde fular hediye edilmesi benim garibime gitti. Bunu onların düşüncesine göre ‘Kaymakam eşinin başının kapalı olmaması gerektiğini’ anladım. Bu da ağrıma gitmişti. Türkiye'de yapıdaki insanlara eşlerinin başlarının açılması söyleminin kaynağının Pensilvanya'daki FETÖ olduğunu anladım. Bana da eşimin başının açılmasını söylemişlerdi ancak ben karşı çıkmıştım ve açtırmamıştım. Ben tersleyince ısrar etmediler. Bunu ben Türkiye'deki sorumluların hatası olarak görüyordum, ancak ABD ye gidip Fetullah Gülen'den fular hediyesi alınca bunların Fetullah Gülen'in talimatı olduğunu anladım.

Soruşturmalar dağıtıldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar’ın görevden alınmasıyla istikamet değiştirdi.

Bayraktar döneminde FETÖ üyesi olmaktan şüpheli mülki idare amirlerine yönelik “gruplar halinde” yürütülen soruşturmalar, görev değişimi sonrasında “bireysel” olarak görülmeye başlandı. Ayrıca, Tokat’taki soruşturma dosyaları Ankara ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıkları’na gönderildi.

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