İtalyan gazetecilerden Türkiye'deki meslektaşlarıyla dayanışma mesajı

İtalyan gazeteciler sendikası, Türkiye'de gazetecilerin "susturulmasına" karşı bir açıklama yaparak "Türkiye'de hapse girmeyi göze alarak hak ve özgürlükler için savaşmaya devam eden gazetecilerin yanındayız" dedi.

İtalyan Basını Ulusal Federasyonu (FNSI) isimli sendika bugün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Türk meslaktaşlarına destek vermek için Avrupa'daki diğer gazetecilik sendikalarıyla birlikte girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

Sendika, Orhan Pamuk'un bugünkü La Repubblica gazetesinde baş sayfadan yayımlanan yazısında yaptığı, gazeteci ve yazarların serbest bırakılması çağrısına destek verdiklerini açıkladı.

Orhan Pamuk, "Özgürlükleri kaldıran Türkiye'ye öfkem" başlıklı yazısında, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın gözaltına alınmasından yola çıkarak "Çok öfkeliyim. Türkiye'de hükümetin eylemlerine en ufak bir eleştiri yönelten herkes yavaş yavaş, en ufak bir bahaneyle hapse atılıyor. Artık düşünce özgürlüğü kalmadı. Hukuk devletinden hızla uzaklaşarak terör rejimine doğru ilerliyoruz" dedi.

"Ülkemin geldiği nokta beni incitiyor ve içimi karartıyor. Bu duyarlılık yoksunluğu ve zulümler Türkiye'nin çok olumsuz bir imaj çizmesine yol açacak" diye yazan Pamuk, gözaltındaki yazarların bir an önce serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması çağrısı yaptı.

İtalyan gazeteciler sendikasının açıklamasında Orhan Pamuk'un bu sözlerine yer verilerek "Fnsi, Nobel ödüllü Orhan Pamuk'un çağrısına katılıyor" denildi. Sendika Genel Sekreteri Raffaele Lorusso ve Başkanı Giuseppe Giulietti imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Orhan Pamuk'un, Türkiye'de hak ve özgürlüklerin baskı altına alınmasına karşı La Repubblica üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalınamaz. Gazeteci Can Dündar'ın da kehanette bulunduğu üzere, Türkiye gazeteciler için dünyadaki en büyük hapishane haline geldi. Bu yüzden Nobel ödüllü yazarın sözlerinin altına imza atıyor ve Türkiye'den gelen yardım çığlığının sözcülüğünü yapmaları için İtalyan kurumlarına çağrıda bulunuyoruz."

Sendika, "Türkiye'de hapse girmeyi göze alarak hak ve özgürlükler için mücadele etmeyi sürdüren basın mensuplarına destek vermek için uluslalararası ve Avrupa gazeteciler federasyonlarının çatısı altında girişimlerde bulunacaklarını" belirtti.