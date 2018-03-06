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Dünya
Deutsche Welle

İtalya'da eski başbakan Renzi istifa etti

İtalya'da hafta sonu yapılan seçimleri kaybeden eski başbakan Matteo Renzi partisinin genel başkanlığından istifa etti

06 Mart 2018 02:23

İtalya'da Pazar günü yapılan genel seçimlerde popülist ve Avrupa Birliği karşıtı partilerin oluşturduğu ittifak ve sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi başarı kaydederken yüzde 20'nin altında oy alan merkez soldaki Demokrat Parti'nin lideri Matteo Renzi parti genel başkanlığından istifa etti.

Başkent Roma'daki parti genel merkezinde kararını açıklayan eski başbakan Renzi, "İtalyan halkı bizden muhalefette olmamızı istedi ve biz de bunu yapacağız" ifadesini kullandı. Renzi, partisinin "sistem karşıtı güçlerle" koalisyon görüşmelerine girmemesini beklediğini de kaydetti.

Mutlak çoğunluğu sağlayan parti yok

Oyların tamamının sayılmasının ardından elde edilen verilere göre birinci sırada İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia (İtalya İleri), aşırı sağcı Kuzey Ligi ve Fratelli d'Italia'nın (İtalya'nın Kardeşleri) oluşturduğu ittifak yer aldı. Yüzde 37 civarında oy olan ittifakı ise yüzde 32,6 ile komedyen Beppe Grillo'nun kurduğu sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi izledi.

Ancak seçim sonuçlarına göre hiçbir parti ya da ittifak tek başına iktidara gelecek çoğunluğa ulaşamadı.

Beş Yıldız Hareketi'nin liderliğini yapan 31 yaşındaki Luigi di Maio, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada "Bu seçimler Beş Yıldız Hareketi için bir zaferdir ve bizler de galibiz" diye konuştu. Maio, partisinin hükümetin kurulmasında sorumluluk almak istediğini belirterek tüm siyasi aktörlerle görüşmeye açık olduklarını vurguladı.

AB ve göçmen karşıtı Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini de memleketi Milano'da sonuçlarla ilgili olarak "Merkez sağ kazandı ve ülkeyi yönetebilir" diye konuştu.

Sol silindi

Ülkede iktidarı elinde bulunduran merkez sol ittifakın başarısızlığında işsizlik oranları ve son dört yıl içerisinde ülkeye giden 600 binden fazla sığınmacı önemli rol oynadı.

İtalya'da seçimler sonrası yeni parlamento ilk kez 23 Mart'ta toplanacak. Ancak yeni hükümetin kurulması için resmi görüşmelerin Nisan ayından önce başlaması beklenmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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