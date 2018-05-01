T24 LogoT24 Logo
Spor

İtalya Milli Takımı'nda Mancini sesleri

İSTANBUL,(DHA İngiliz merkezli Sky Sports'un haberine göre Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

01 Mayıs 2018 15:16

İSTANBUL,(DHA

İngiliz merkezli Sky Sports\'un haberine göre Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı\'nın yeni teknik direktörü oldu.
Haberde Mancini\'nin, 20 Mayıs tarihinden önce İtalya Milli Takımı ile birlikte yeni görevine başlayacağı ifade edildi. Rusya\'daki Dünya Kupası\'na katılamayan İtalya\'da Gian Piero Ventura\'nın yerine teknik direktör arayışı içinde olan İtalya\'da federasyon yöneticisi Alessandro Costacurta ve takım direktörü Gabriele Oriali\'nin, dün akşam Mancini ile birlikte Roma\'da bir araya geldiği belirtildi.
Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray\'ın hocalığını yapmış ve Türkiye Kupası\'nı kazanma başarısı göstermişti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sky SportsRoberto ManciniMilli TakımıHaberde ManciniMayısRusya Dünya KupasıGian Piero VenturaAlessandro CostacurtaGabriele OrialiManciniRomaGalatasarayTürkiye Kupası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24