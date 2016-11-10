T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İtalya Meclis Başkanı: Türkiye'deki tutuklamalar demokraside olmaz

Laura Boldrini Türkiye'deki gelişmelerle ilgili olarak daha önce yaptığı "sivil darbe" benzetmesini de yineledi

10 Kasım 2016 22:38

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Türkiye'de bazı milletvekilleri, gazeteciler ve hukukçuların tutuklanmasıyla ilgili olarak "Bir demokraside böyle bir şey olamaz" dedi. Laura Boldrini, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşmasını da eleştirdi.

Laura Boldrini, daha önce de 15 Temmuz darbe girişimini eleştirmiş ancak darbe girişimi sonrası yapılan gözaltılara ve işten çıkarmalara da tepki göstermişti.

Boldrini, bu operasyonları "sivil darbe" olarak yorumlamıştı.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı bugün yaptığı açıklamada da "sivil darbe" benzetmesini yineleyerek şunları söyledi:

"Türkiye'de bir askeri darbeden söz ediliyordu, şimdi ise sivil darbe yapılıyor. Muhalif milletvekillerinin tutuklanması anlaşılır gibi değil, bir demokraside böyle bir şey olamaz.

"Hakimlerin, gazetecilerin tutuklanması, akademisyenlerin kovulması anlaşılır gibi değil. Buna nasıl kayıtsız kalabiliriz!"

Lüksemburg: Türkiye Nazi yöntemleri uyguluyor'Türkiye Kürt muhalefetin başını kesti'Erdoğan: Bana diktatör demişler, hiç umrumda değilHDP tutuklamaları: Ömer Çelik Batasuna örneğini verdi

Türkiye ile AB arasında yapılan mülteci anlaşmasına atıfta bulunan Boldrini, "Bir anlaşma yaptık diye olanları görmezden gelemeyiz. Görevim gereği, bu yaşananların alarm zilleri olduğunu söyleme gereği hissediyorum" dedi.

Boldrini, "Türkiye ile anlaşma yapmış olmak kendi ruhumuzun ve güvenilirliğimizin bir parçasını kaybetmemiz anlamına geliyor" diye konuştu.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi de Pazar günü katıldığı bir televizyon programında "Gazetecileri, hakimleri ve muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye AB'ye giremez" demişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni de Twitter'a yazdığı mesajda "Demirtaş ve HDP'li diğer milletvekillerinin gözaltına alınmasından endişe duyuyorum. İtalya, meclisteki muhalefetin haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Laura BoldriniTürkiyeBoldrini TürkiyeTemsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini TürkiyeLaura Boldrini Avrupa BirliğiTürkiyeBoldriniTemmuzTemsilciler Meclisi BaşkanıMuhalifBunaTürkiye NaziKürtBanaBatasunaAB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24