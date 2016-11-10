İtalya Meclis Başkanı: Türkiye'deki tutuklamalar demokraside olmaz

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Türkiye'de bazı milletvekilleri, gazeteciler ve hukukçuların tutuklanmasıyla ilgili olarak "Bir demokraside böyle bir şey olamaz" dedi. Laura Boldrini, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşmasını da eleştirdi.

Laura Boldrini, daha önce de 15 Temmuz darbe girişimini eleştirmiş ancak darbe girişimi sonrası yapılan gözaltılara ve işten çıkarmalara da tepki göstermişti.

Boldrini, bu operasyonları "sivil darbe" olarak yorumlamıştı.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı bugün yaptığı açıklamada da "sivil darbe" benzetmesini yineleyerek şunları söyledi:

"Türkiye'de bir askeri darbeden söz ediliyordu, şimdi ise sivil darbe yapılıyor. Muhalif milletvekillerinin tutuklanması anlaşılır gibi değil, bir demokraside böyle bir şey olamaz.

"Hakimlerin, gazetecilerin tutuklanması, akademisyenlerin kovulması anlaşılır gibi değil. Buna nasıl kayıtsız kalabiliriz!"

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Türkiye ile AB arasında yapılan mülteci anlaşmasına atıfta bulunan Boldrini, "Bir anlaşma yaptık diye olanları görmezden gelemeyiz. Görevim gereği, bu yaşananların alarm zilleri olduğunu söyleme gereği hissediyorum" dedi.

Boldrini, "Türkiye ile anlaşma yapmış olmak kendi ruhumuzun ve güvenilirliğimizin bir parçasını kaybetmemiz anlamına geliyor" diye konuştu.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi de Pazar günü katıldığı bir televizyon programında "Gazetecileri, hakimleri ve muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye AB'ye giremez" demişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni de Twitter'a yazdığı mesajda "Demirtaş ve HDP'li diğer milletvekillerinin gözaltına alınmasından endişe duyuyorum. İtalya, meclisteki muhalefetin haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.