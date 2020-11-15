İtalya'da Hakan Çalhanoğlu paylaşılamıyor

İtalya Seria A takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na iki İtalyan devi daha talip oldu. Milan ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nu Juventus ve Inter de gündemine aldı.

Tuttosport'un haberine göre, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldız, kulübüyle henüz anlaşma zemini bulamadı. Bu durum İtalya'da bir transfer savaşına sebep olabilir çünkü Milan'ın ezeli rakipleri Inter ve Juventus da 26 yaşındaki orta saha ile ilgileniyor.

Bu sezon Milan formasıyla 11 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu 4 gol attı, 3 asist yaptı.