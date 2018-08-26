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Dünya

İtalya 150 sığınmacının karaya çıkışına izin verdi

İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - İtalya, Pazartesi gününden bu yana Sicilya açıklarında bekletilen sığınmacıların karaya çıkışına izin verdi

26 Ağustos 2018 16:00

İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - İtalya, Pazartesi gününden bu yana Sicilya açıklarında bekletilen sığınmacıların karaya çıkışına izin verdi.
İtalya, ağırlıklı olarak Eritre uyruklu olan 150 sığınmacının, diğer Avrupa ülkelerinin de içlerinden bazılarını ülkelerine kabul etmeleri koşuluyla karaya çıkmalarına izin vereceğini açıklamıştı.
İtalya İçişleri Baekanı Matteo Salvini, Arnavutluk\'un 20 ve İrlanda\'nın da 20-25 sığınmacıyı kabul edeceklerini bildirdiklerini söyledi.
Salvini, diğer sığınmacıların da İtalya Katolik Kilisesi tarafından, İtalya vergi mükelleflerine \"sıfır maliyeti\" olacak şekilde ağırlanacaklarını belirtti ve \"Kilise sığınmacılara kalbini ve cüzdanını açıyor\" dedi.

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