İsviçre’de tartışmalı referandum

İsviçreli seçmenler, pek çok farklı konuda yapılan referandum için sandık başına gitti. Konulardan biri ülkede yaşayan 25 yaş altı üçüncü nesil göçmenlere vatandaşlık verilmesinin kolaylaştırılıp kolaylaştırılmaması. Söz konusu grup, İsviçre'de doğmuş ya da İsviçre vatandaşı olmuş en az bir büyükanne ya da büyükbabaya sahip göçmenleri kapsıyor.

Referandumdan 'evet' oyu çıkarsa, 8 milyonluk ülkede yaklaşık 25 bin kişinin vatandaşlık başvurularının hızlandırılmasının yolu açılmış olacak. Söz konusu göçmenler bazı bürokratik işlemlerden muaf tutulacak.

Hayır'cıların afişine tepki

Referandum öncesi tartışmalı bir kampanya yürütüldü. İsviçre Halk Partisi (SVP) bu hareketin radikal İslamcıların İsviçre vatandaşı olmasına yol açabileceği gerekçesiyle karşı çıktı.

Eleştirmenler ise SVP'yi Müslümanlara karşı bir duyguyu körüklemek istemekle suçladı. Hayır'cıların burka giymiş ve sadece gözleri görünen bir kadını gösteren ve üzerinde seçmenlere "kontrolsüz vatandaşlığa” karşı çıkmaları çağrısı yapan afişleri tepki çekti. SVP, doğrudan bu tartışmalı afişin arkasında olmasa da bazı parti liderlerinin bunu yayınlayan örgütü kısmen kuranlar arasında olduğu kaydediliyor.

AFP'ye göre, hızlı vatandaşlık hakkı kazanacak olanların yüzde 60'ını İtalyanlar oluşturuyor. Bunu Balkan ülkeleri vatandaşları ile Türkler izliyor.

İsviçre'de vatandaşlık hakkı kazanmak çok kolay değil. Ülkede yaşayan yabancıların vatandaşlık için 12 yıl beklemesi gerekiyor.

Öte yandan referandumda vergi hukuku ve 2026 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapılıp yapılmaması konusunda da oy kullanılacak.

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dpa/AP/AFP, BS/HT