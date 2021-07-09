İsveç'te paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 ölü

T24 Dış Haberler

İsveç'in Örebro kentinin dışında paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

İsveç polisinden yapılan açıklamada, "Çok büyük bir kaza. Kaza yapan uçaktaki herkes hayatını kaybetti" dedi.

Yapılan açıklamada DHC-2 Turbo Beaver tipi uçakta 8 paraşütçü ve 1 pilot olduğu belirtildi. Uçağın kalkıştan kısa süre sonra çakıldığı ve enkazın alev aldığı belirtildi.

2019'da da yine İsveç'te paraşütçüleri taşıyan bir uçak düşmüştü. İncelemeler sonucunda uçağa kargonun yanlış yüklendiği tespit edilmişti.