İstiklal Marşı ile zikir çektiler

<p>Bağcılar’daki bir asker uğurlamasında bir grup İstiklal Marşı ile zikir çekti. </p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;">Sözcü'de yer alan habere göre, görüntülerde asker uğurlayan grup İstiklal Marşı ile zikir çekiyor. </span></p>\r\n\r\n<p>Tartışmalara neden olan görüntüler şöyle:</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen frameborder="0" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x2q5bue" width="480"><br />\r\n<a rel="nofollow" href="http://www.dailymotion.com/video/x2q5bue_istiklal-marsi-nda-zikir_news" target="_blank">İstiklal Marşı'nda zikir</a> <i>paylaşan: <a rel="nofollow" href="http://www.dailymotion.com/Sozcu" target="_blank">Sozcu</a></i></iframe></p>\r\n