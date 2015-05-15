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İstiklal Marşı ile zikir çektiler

Bağcılar’daki asker uğurlamasında İstiklal Marşı ile zikir çektiler

15 Mayıs 2015 15:17

Bağcılar’daki bir asker uğurlamasında bir grup İstiklal Marşı ile zikir çekti. 

Sözcü'de yer alan habere göre, görüntülerde asker uğurlayan grup İstiklal Marşı ile zikir çekiyor. 

Tartışmalara neden olan görüntüler şöyle:

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