İstifa eden Lokman Çağrıcı'nın yerine Bağcılar Belediyesi'nin yeni başkanı kim olacak?

AKP'li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifasıyla ilgili çeşitli iddialar gündemdeki yerini korurken boşalan koltuk için farklı adaylar konuşuluyor.



Adayların isimleri Abdullah Özdemir, Necati Kahraman, Mehmet Şirin.

Kulis bilgilerine göre Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya yakın bir isim. AKP Gençlik Kolları'ndan gelen Özdemir hem iş insanı hem de İBB Meclis Üyesi.



Mehmet Şirin de Lokman Çağırıcı'ya yakın bir isim olarak belediye başkan yardımcılığı görevini halen yürütüyor.



Refah Partisi'nde de siyaset yapan Necati Kahraman'ın ise seçilme şansının daha az olduğu konuşuluyor.



Aday olarak üç farklı ismin konuşulması AKP içindeki çekişmenin bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Lokman Çağrıcı 15 yıllık belediye başkanlığını "sağlık" gerekçesiyle bıraktı. Ancak görevinden istifa etmesiyle ilgili farklı iddialar gündeme geldi. İddialardan birini halktv.com.tr'den Seyhan Avşar gündeme getirdi. Avşar'ın haberine göre Lokman Çağrıcı'nın istifasının perde arkasında kendisine yapılan kaset şantajı etkili oldu.





Bir diğer iddia ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaşadığı sürtüşme. İddiaya göre Bağcılar Meydanı'ndaki caminin yanındaki arazinin imara açılması iki siyasetçi arasında gerilime neden oldu.



Bağcılar Belediyesi Meclisi yarın toplanacak ve yeni başkanı belirleyecek. Mevcut sandalye dağılımı şöyle: