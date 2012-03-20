İşte zimmete geçirilen şaraplar

T24- Ankara’daki bazı depolarda yapılan arama sonucu bulunan ve toplam piyasa değeri 100 bin euro’dan fazla olduğu tahmin edilen ünlü markalara ait 931 şişe şarap ile 6 şişe şampanya el konularak emanete alındı.

Eski Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Daryal Batıbay ile ilgili inceleme, Başbakanlık’a yapılan bir ihbar ile başladı. Bir dönem Avrupa Konseyi Daimi Temsilciği’nde görev yapan Batıbay’ın emekli olduktan sonra buradan 2 bin şişe şarabı zimmetine geçirdiği iddiası ile ilgili inceleme başlatan Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Strasbourg’a iki görevli yolladı. Kurul elemanları, burada görevli personelin ifadesine başvururken belgeleri de incelemeye aldı.

Ev eşyası süsü verildi

Gümrük ve savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iddialar ile ilgili ciddi bulgulara ulaşılması üzerine konu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne bildirildi. Buraya iletilen bilgide, Batıbay’ın emekli olduktan sonra Esen Nakliyat firmasına ait bir araçla 2011 yılının eylül ayında Türkiye’ye gönderdiği şahsi eşyaları arasında, ev eşyaları gibi gösterilmiş beyan dışı yaklaşık 50 kasa şarabın da yer aldığı belirtildi. Ekipler, bu şarapların bir TIR ile Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne sevk edildiğini, kullanılmış ev eşyası olarak beyan edilerek Esen Uluslarası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait antrepoya alındığını tespit etti.

Özel eşya sayıldı

Koliler içinde getirilen şarap ve şampanyaların kişisel eşyalar arasına yerleştirilmesi nedeniyle diplomatik-özel eşya statüsünde olduğu, bu nedenle aranmadığı kaydedildi. Bu bilgiler ışığında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Ticari Eşya Operasyonları Şube Müdürlüğü ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekiplerince operasyon yapıldı. 14 Mart’ta Ankara’da bir depoya yapılan aramada Batıbay’a ait ev eşyalarının arasına gizlenmiş ve ev eşyası süsü verilerek paketlenmiş şekilde 778 şişe Fransız şarabı ve 6 şişe şampanya ele geçirildi. Yine Batıbay’a ait olan ve Batıbay’ın Ankara’daki evinden alınarak konulan eşyalarının bulunduğu diğer bir gümrüksüz depoda yapılan aramada da 153 şişe kaliteli Fransız şarabı bulundu. Ele geçirilen toplam 931 şişe fransız şarabı ile 6 şişe şampanyanın savcılık talimatıyla el konularak emanete alındığı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İşte zimmete geçirilen şaraplar



Yakalanan şaraplar arasında Cantemerle, Chateau Angelus, Bones Mares gibi ünlü markaların bulunduğu belirtildi. El konulan içkilerin toplam piyasa değerinin 100 bin eurodan fazla olduğu belirtildi. Savcılık soruşturmasından sonra Batıbay hakkında zimmet suçlamasıyla işlem başlatılabileceği gibi konunun ilk intikal ettiği birim olan Etik Kurul da emekli diplomat hakkında uyarı cezası verebilecek.