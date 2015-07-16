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Bilim / Teknoloji

İşte Plüton'dan ilk yakın çekim fotoğraf

NASA'nın uzay aracı New Horizons 2006 yılında beri süren yolculuğunu dün tamamlamış, Plüton ilk kez bu kadar yakından görüntülenmişti

16 Temmuz 2015 01:52

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA cüce gezegen Plüton'dan ilk yakın çekim ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yayınladı.

NASA uzmanı Alan Stern fotoğrafın Plüton'da jeolojik aktivitlere kanıt niteliği taşıdığını ve dağ benzeri yapıların bulunduğunu belirtti.

New Horizons tarihi geçiş esnasında Plüton'a 12,500, en büyük uydusu Charon'a ise 30 bin kilometre yaklaştı.

Bu esnada çok sayıda fotoğraf çekti ve atmosfer ile çekim kuvvetine yönelik bilgiler topladı.

Plüton ve Charon'un topografik özelliklerini içeren kapsamlı haritalar, Eylül sonuna kadar sürecek analizlerin ardından belirecek.

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