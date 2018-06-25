İşte İzmir'de seçilen milletvekillerinin tam listesi

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla parlamentodaki sandalye dağılımı da belli oldu.
İşte partilere göre İzmir'den parlamentoya giden milletvekiller:
İzmir 1. Bölge
AKP: Binali Yıldırım, Mahmut Atillah Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle
CHP: Murat Bakan, Selin Sayek Böke, Özcan Purçu,Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan
HDP: Serpil Kemalbay Pekgözegü
İyi Parti: Dursun Müsavat Dervişoğlu
MHP: Hasan Kalyoncu
İzmir 2. Bölge
AKP: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar
CHP: Kemal Kılıçdaroğlu,Ünal Çeriköz, Kamil Okyay Sındır, Atila Setel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter
HDP: Murat Çepni
İyi Parti: Altun Çıray
MHP: Tamer Osmanağaoğlu