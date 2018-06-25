İşte İzmir'de seçilen milletvekillerinin tam listesi

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla parlamentodaki sandalye dağılımı da belli oldu.

İşte partilere göre İzmir'den parlamentoya giden milletvekiller:

İzmir 1. Bölge

AKP: Binali Yıldırım, Mahmut Atillah Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle

CHP: Murat Bakan, Selin Sayek Böke, Özcan Purçu,Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan

HDP: Serpil Kemalbay Pekgözegü

İyi Parti: Dursun Müsavat Dervişoğlu

MHP: Hasan Kalyoncu

İzmir 2. Bölge

AKP: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar

CHP: Kemal Kılıçdaroğlu,Ünal Çeriköz, Kamil Okyay Sındır, Atila Setel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter

HDP: Murat Çepni

İyi Parti: Altun Çıray

MHP: Tamer Osmanağaoğlu